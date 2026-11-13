Torres vuelve a agitar el recuerdo de la dictadura para pedir el voto al PSOE en Canarias

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y secretario general del PSOE de Canarias, ha abierto la campaña del 29N recurriendo al recuerdo de la dictadura para reclamar la continuidad de Pedro Sánchez. En el acto celebrado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, advirtió del riesgo de que gobiernen quienes representan "reminiscencias de la dictadura y el pensamiento único".

El dirigente socialista presentó las elecciones como una amenaza para las libertades y acusó a sus adversarios de encarnar un modelo centralista que margina a quienes piensan o viven de forma diferente. El llamamiento a impedir la llegada de la derecha volvió a ocupar el centro de su mensaje, acompañado de una defensa genérica de los derechos sociales.

La dictadura vuelve a la petición de voto

Torres evocó los cuarenta años sin elecciones democráticas y relacionó ese pasado con la necesidad de movilizarse para mantener a Sánchez en el Gobierno. La comparación carga sobre una posible alternancia política el recuerdo de un régimen sin libertades, en lugar de limitar la discusión a las medidas que propone cada candidatura.

No es la primera vez que utiliza ese argumento en una cita electoral. El 23 de julio de 2023, después de depositar su voto, ya apeló a la experiencia de quienes habían vivido la dictadura y a las familias que no podían expresarse libremente. Entonces pidió una mayoría que permitiera formar un Ejecutivo sólido y continuar avanzando en derechos. Más de tres años después, vuelve a asociar la elección de Gobierno con aquel pasado autoritario.

En el arranque de esta campaña, Dolores Corujo, cabeza de lista al Congreso por Las Palmas, reforzó el mismo planteamiento: advirtió de que los derechos pueden perderse y señaló los programas de la derecha como motivo de alarma.

Las advertencias pesan más que las medidas concretas

Torres defendió conservar y ampliar las conquistas sociales, pero en el mensaje difundido de su intervención esa promesa quedó sin un desarrollo concreto de medidas, plazos o financiación. Sí enumeró los servicios que, según sostiene, recortaría la derecha: sanidad, educación y dependencia. El protagonismo volvió a recaer en lo que podrían hacer sus adversarios.

Incluso recurrió a un juego de palabras con los recortes: frente a los que atribuye a la derecha en los servicios públicos, propuso recortar la ventaja que las encuestas conceden a sus rivales. La referencia a la sanidad, la educación y la dependencia sirvió así para alimentar la confrontación electoral, sin concretar en ese mensaje cómo pretende mejorar su funcionamiento.

Torres aseguró que los socialistas cuentan con el mejor equipo y señaló los quince días de campaña como decisivos para mantener a Sánchez en la Presidencia.