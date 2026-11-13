UPC inicia la campaña prometiendo abaratar la vivienda con controles que pueden dejar menos pisos disponibles

Luis Campos, candidato de Unidad del Pueblo Canario al Congreso por Las Palmas, quiere responder a la crisis de vivienda en Canarias con más intervención sobre la propiedad privada. Propone topes al alquiler y medidas sancionadoras o de cesión forzosa frente a la especulación de grandes tenedores y entidades financieras. Su receta electoral amplía el poder de la Administración para decidir sobre inmuebles privados y sus condiciones de explotación.

La coalición de Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar combina estas restricciones con la ampliación del parque público. Su manifiesto reclama viviendas protegidas de forma permanente y presenta la regulación del mercado como una herramienta para facilitar la emancipación y evitar que las familias tengan que abandonar sus hogares.

Cesiones forzosas y restricciones a los compradores

Campos plantea habilitar a los ayuntamientos para declarar zonas tensionadas y limitar las rentas. También defiende restringir las compras de extranjeros o no residentes con fines rentistas y rechaza añadir viviendas vacacionales en suelo residencial urbano o barrios populares.

Las cesiones forzosas afectan precisamente a la capacidad del dueño de decidir sobre su inmueble. Llevarlas a la práctica exige concretar su fundamento legal, los supuestos de aplicación y las garantías para los afectados. UPC no ha detallado cómo articularía ese procedimiento ni cómo encajaría su propuesta en la protección constitucional de la propiedad.

La Constitución reconoce la propiedad privada y permite delimitar su contenido por su función social mediante leyes. Pero también exige causa justificada de utilidad pública o interés social, indemnización y cobertura legal cuando se priva a alguien de sus bienes o derechos. Invocar la necesidad de vivienda no elimina esas garantías ni permite dar por resuelto el encaje jurídico de cualquier medida.

Topar los alquileres puede dejar menos pisos disponibles

La apuesta por controlar las rentas tampoco garantiza una solución duradera. Un estudio del Banco de España sobre la experiencia internacional advierte de que los límites pueden reducir las viviendas disponibles, desincentivar su mantenimiento y desplazar las subidas hacia los segmentos que quedan fuera de la regulación, especialmente cuando se prolongan en el tiempo.

El mismo trabajo señala otra vía: revisar las normas que impiden o retrasan la construcción y reforzar la seguridad jurídica para favorecer la oferta. También reconoce la contribución de la vivienda pública, aunque recuerda que construirla y mantenerla exige financiación estable.

UPC añade en su manifiesto una moratoria de nuevas instalaciones y camas turísticas y una tasa para los visitantes no residentes. El documento acumula así restricciones sobre la actividad privada, pero su apartado de vivienda no concreta cuántos pisos incorporaría al parque público, en qué plazo ni con qué presupuesto. Esas cifras siguen faltando para medir el alcance de su promesa de alquileres asequibles.