Vox iguala al PP en escaños por Canarias y el nacionalismo pierde toda su representación nacional según el CIS

La aritmética demoscópica de José Félix Tezanos acaba de lanzar una seria advertencia al ecosistema político del Archipiélago. A escasas horas de que arranque oficialmente la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha dinamitado las expectativas del nacionalismo y regionalismo en las Islas. Según su último barómetro, la alianza entre Coalición Canaria (CC) y Primero Canarias, surgida tras el cisma interno de Nueva Canarias, no lograría articular la masa crítica de voto necesaria para mantener su representación en la Cámara Baja, quedándose sin su único diputado.

El estudio dibuja un escenario de polarización extrema que beneficia directamente al PSOE, partido al que la encuesta estatal otorga la victoria indiscutible en la región. Con una horquilla de entre 6 y 8 escaños (frente a los 6 que logró en los anteriores comicios), el socialismo absorbería gran parte del electorado de centroizquierda, doblando los resultados del Partido Popular, que se estancaría entre los 3 y 4 escaños, una cifra muy alejada de los 6 diputados que consiguió en las pasadas elecciones.

La irrelevancia del nacionalismo ante el voto polarizado

El dato más revelador del sondeo radica en la incapacidad del nacionalismo para frenar la inercia del voto útil. La estrategia de aglutinar fuerzas bajo el paraguas de CC y Primero Canarias no ha servido para rentabilizar el espacio electoral que dejó huérfano la implosión de Nueva Canarias. Lejos de consolidarse como una voz decisiva en Madrid, la formación de Cristina Valido pagaría el coste de un tablero político saturado de ruido nacional, donde los votantes canarios parecen priorizar la elección entre los grandes bloques estatales frente a la defensa de una agenda territorial específica.

Si se confirman estos resultados, Canarias perdería por completo su autonomía negociadora en la conformación de mayorías en el Congreso. La ausencia de diputados no sujetos a la disciplina de voto de los partidos estatales implicaría que los asuntos vitales para las Islas, desde el encarecimiento de los fletes hasta las crecientes tensiones geoestratégicas con Marruecos o la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF), quedarían al margen de cualquier condicionamiento en una hipotética investidura.

El retroceso de la extrema izquierda y la consolidación de Vox

El efecto centrifugador de la polarización también castiga duramente a la Unidad del Pueblo Canario (UPC). Este frente amplio, que agrupa a formaciones como Nueva Canarias, Podemos, Sumar e Izquierda Unida, se mueve en un margen de extrema volatilidad, fluctuando entre 0 y 2 escaños. Esto significa que la amalgama de fuerzas de izquierda a la izquierda del PSOE corre el riesgo real de desaparecer del mapa representativo canario, lastrada por sus propias fricciones internas y por la apelación al voto defensivo que proyectan los socialistas.

En paralelo, Vox consolida su suelo electoral igualando en la práctica a las fuerzas del Partido Popular en las Islas, amarrando entre 3 y 4 escaños. La pugna en el bloque de la derecha muestra una fuga de votantes populares hacia la formación de Santiago Abascal, que capitaliza el descontento en materias como la presión migratoria en la Ruta Canaria. En definitiva, el CIS anticipa un 29-N en el que el nacionalismo insular será devorado por una campaña profundamente estatalizada, reduciendo el margen de maniobra política de Canarias a la mínima expresión.