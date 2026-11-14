Canarias reduce la espera de la dependencia a 184 días, pero miles de familias siguen pendientes de una respuesta ágil

Canarias ha reducido el tiempo medio de tramitación de la dependencia hasta los 184 días, según las estadísticas del IMSERSO correspondientes a octubre de 2026. El dato supone una mejora significativa respecto a los plazos que acumulaba el sistema al comienzo de la legislatura, aunque también refleja que la espera media todavía se sitúa alrededor de seis meses.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias atribuye esta evolución a la reorganización de los procedimientos administrativos, la incorporación de herramientas tecnológicas y el refuerzo de los equipos encargados de tramitar los expedientes.

La consejera Candelaria Delgado ha destacado que el tiempo medio se ha reducido más de un 76 % desde el inicio de la legislatura y que el objetivo es continuar mejorando los resultados.

La previsión de su departamento es alcanzar los 152 días de espera media durante noviembre, aunque esta cifra todavía constituye una estimación y no un resultado consolidado.

Los expedientes antiguos siguen influyendo en las estadísticas

Uno de los aspectos que destaca el Gobierno de Canarias es la diferencia entre el plazo medio general y el tiempo que actualmente tardan en resolverse las nuevas solicitudes.

Según explicó la consejera en el Parlamento autonómico, los expedientes nuevos se están resolviendo en una media de 62 días.

La diferencia con los 184 días registrados por el IMSERSO responde, de acuerdo con la explicación del Ejecutivo, a la resolución simultánea de expedientes históricos que habían acumulado esperas prolongadas.

Estos procedimientos antiguos continúan influyendo en el cálculo del plazo medio del sistema.

La distinción resulta importante para interpretar correctamente las cifras: los 62 días comunicados por la Consejería no sustituyen el indicador oficial de 184 días, ya que ambos describen conjuntos diferentes de expedientes.

La reducción de los tiempos representa un avance administrativo, pero el verdadero impacto de la mejora depende de que las personas beneficiarias reciban las prestaciones y servicios reconocidos en condiciones adecuadas.

Más de 104.000 prestaciones reconocidas

Los datos del IMSERSO difundidos por el Gobierno autonómico reflejan también un aumento importante de la actividad del sistema.

Canarias ha pasado de 45.957 prestaciones reconocidas al cierre de 2023 a 104.091 en octubre de 2026.

Este crecimiento muestra una ampliación de las prestaciones registradas, aunque no debe confundirse automáticamente con el número de personas beneficiarias, ya que una misma persona puede tener reconocidas distintas prestaciones o servicios.

El Ejecutivo también destaca la expansión de la teleasistencia avanzada, destinada a favorecer la atención de personas dependientes en su entorno habitual.

El siguiente desafío será consolidar la reducción de los tiempos y garantizar que las mejoras administrativas se traduzcan en una atención efectiva.

Para las familias que necesitan ayuda domiciliaria, servicios asistenciales o prestaciones económicas, la diferencia entre esperar varios meses y obtener una respuesta rápida puede resultar determinante.

Canarias presenta así una evolución favorable en los indicadores de tramitación, pero todavía tiene por delante el reto de reducir la espera media y resolver los expedientes históricos pendientes.

La eficacia del sistema no se mide únicamente por la rapidez con la que se reconoce un derecho, sino también por la capacidad de convertirlo en una atención real para quienes lo necesitan.