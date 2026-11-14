Cervera reconoce que el CD Tenerife tardará en recuperar la normalidad tras la muerte de Jesús de Miguel

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha reconocido que el equipo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su trayectoria tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido hace once días. El técnico considera que recuperar la normalidad llevará tiempo, pero insiste en que la plantilla debe seguir adelante, aunque sea poco a poco.

Cervera ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación por primera vez desde la muerte del delantero blanquiazul. Una comparecencia especialmente complicada en la que no ha ocultado el impacto que ha tenido lo sucedido tanto en el cuerpo técnico como en los futbolistas.

«A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días. Es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento», ha explicado el entrenador.

El técnico ha reconocido que el fallecimiento de De Miguel no es algo que se pueda dejar atrás de un día para otro. «Es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir», ha señalado.

También ha advertido de que la normalidad no regresará a corto plazo. «No la vamos a encontrar, pero no ahora, sino en muchísimo tiempo», ha afirmado.

Cervera admite que el golpe también le afecta personalmente

El entrenador blanquiazul ha reconocido que lo sucedido le ha afectado profundamente. Después de muchos años vinculado al fútbol, ha admitido que nunca había vivido una situación de estas características.

«Imagino que sí, porque llevo muchos años en el fútbol, nunca me había pasado esto y me afecta, pero no por ello tienes que hacer las cosas mal; tenemos que seguir trabajando para que el equipo salga adelante», ha manifestado.

Sobre el estado de ánimo de la plantilla, Cervera ha explicado que durante los entrenamientos la sensación es que el grupo está bien, aunque reconoce que no sabe cómo afronta cada futbolista la situación cuando abandona las instalaciones deportivas.

El técnico entiende que cada jugador tiene su propia manera de gestionar el duelo y que no todos exteriorizan el dolor de la misma forma.

El Tenerife vuelve al Heliodoro en una situación complicada

El CD Tenerife retomará este domingo la competición frente al Ceuta en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el mismo escenario en el que se produjo el fatal lance entre Jesús de Miguel y el guardameta del Andorra, Jesús Owono.

Cervera ha reconocido sus dudas sobre si regresar tan pronto a la competición es lo más conveniente para el equipo. Por un lado, considera que volver a jugar puede ayudar a recuperar cierta rutina; por otro, admite que algunos futbolistas pueden no sentirse preparados para competir con la cabeza centrada.

«Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensando en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada. Las dos respuestas son factibles, porque no lo sabes», ha explicado.

Pese a las circunstancias, ha confirmado que ningún jugador de la plantilla le ha trasladado su intención de no participar en los partidos por lo sucedido.

Preguntado también por los doce partidos de sanción impuestos a Jesús Owono, el entrenador ha preferido no entrar en valoraciones personales. Ha señalado que los responsables de aplicar la sanción se han ceñido al reglamento vigente, aunque ha apuntado que la normativa no contempla una situación como la ocurrida.

«Creo que hay una ley que se tiene que cumplir, pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado», ha afirmado, antes de reservarse cualquier otra opinión.