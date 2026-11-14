Coalición Canaria ofrece sus votos a Sánchez o Feijóo si se comprometen con las islas

Coalición Canaria está dispuesta a negociar con Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo para facilitar la formación del próximo Gobierno de España. La candidata nacionalista al Congreso, Cristina Valido, ha dejado claro que su partido no cierra la puerta a ninguno de los dos candidatos y que la única condición para prestar sus votos será que asuman los compromisos pendientes con el Archipiélago.

Valido sostiene que quien necesite el respaldo de los diputados de CC tendrá que negociar directamente con Canarias y atender sus reivindicaciones, independientemente del bloque político al que pertenezca. Una posición que también contempla un eventual acuerdo del PP con Vox para formar Gobierno.

«Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias», ha afirmado la candidata, que sitúa la denominada Agenda Canaria como la principal línea roja de su formación.

La formación nacionalista confía en que el descontento de los electores con la polarización política y la confrontación entre PSOE y PP se traduzca en un mayor respaldo al nacionalismo canario en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

CC reivindica sus acuerdos con Sánchez y busca más peso en el Congreso

En su balance de la legislatura, Cristina Valido ha defendido los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que no se arrepiente de haberlos respaldado. Entre los avances que atribuye a esas negociaciones figuran la reforma de la Ley de Extranjería para la distribución de menores inmigrantes, los cambios en la Reserva para Inversiones en Canarias para facilitar la construcción de viviendas y el mantenimiento de la gratuidad del transporte público terrestre.

Sin embargo, la candidata señala como una de las principales decepciones la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado, una situación que, a su juicio, ha impedido avanzar en compromisos de financiación para carreteras, obras hidráulicas e infraestructuras educativas.

Coalición Canaria concurre a las elecciones junto a Primero Canarias, con la intención de ampliar su representación parlamentaria. Valido aspira a captar el voto de ciudadanos de izquierda y derecha que estén desencantados con los grandes partidos nacionales y considera que los diputados canarios de PSOE y PP están demasiado condicionados por las directrices de sus respectivas formaciones en Madrid.

Vivienda, turismo e inmigración, entre las exigencias de los nacionalistas

Entre las principales propuestas de CC figura limitar la compra de viviendas en Canarias a personas que no residan en las islas. La candidata justifica esta medida en el dato de que el 25% de las viviendas vendidas el pasado año fueron adquiridas por personas que no viven en el Archipiélago. También plantea incrementar la oferta residencial, agilizar los trámites urbanísticos y ofrecer garantías a los propietarios para sacar al mercado las viviendas vacías.

En materia turística, Valido considera que Canarias no necesita seguir aumentando el número de visitantes y defiende establecer límites de capacidad de carga adaptados a cada isla. En particular, señala que zonas del sur de Tenerife y Gran Canaria ya han alcanzado su límite de crecimiento.

La inmigración es otro de los asuntos que CC quiere situar en el centro de las negociaciones con el futuro Ejecutivo. La formación reclama una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea, más vigilancia marítima y un refuerzo de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para anticiparse a las llegadas de embarcaciones.

En el caso de El Hierro, Valido plantea instalar medios sanitarios en el puerto de La Restinga y un hospital de campaña para evitar la sobrecarga de los recursos asistenciales de la isla. También reclama compensaciones económicas para los negocios afectados por la presión migratoria.

La defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y una financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades del Archipiélago completan las principales reivindicaciones de los nacionalistas.