El IPC en Canarias escala hasta el 4,5% y encadena ocho meses consecutivos al alza

Los precios continúan su senda alcista en las islas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) repuntó en Canarias hasta situarse en el 4,5% en tasa interanual durante el mes de octubre, lo que supone una décima más respecto al mes precedente, según los datos definitivos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este registro confirma la persistente presión inflacionaria sobre las familias y empresas insulares, que acumulan ya ocho meses consecutivos de subidas ininterrumpidas.

En términos mensuales, el indicador autonómico experimentó una subida del 1% en comparación con septiembre. De este modo, en lo que va de año, el encarecimiento acumulado del coste de la vida en la comunidad alcanza el 3,7%, lo que evidencia la persistencia del alza en la cesta de la compra y en los suministros básicos pese a los mensajes oficiales de distensión económica.

Por rúbricas, el mayor castigo para el bolsillo de los ciudadanos provino del transporte, que experimentó una subida interanual del 11%, acelerando un punto frente a la tasa observada en septiembre. Igualmente, se anotaron incrementos de consideración en restaurantes y servicios de alojamiento, con un alza del 4,6%, así como en la partida de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, donde los precios crecieron un 4,4%. En información y comunicaciones, el ascenso alcanzó el 4,3%.

En la otra cara de la moneda, los ascensos más contenidos se concentraron en la enseñanza, que registró un avance anual del 2%, y en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcaron un incremento del 2,1% interanual. Los artículos para el mantenimiento doméstico y muebles crecieron un 2,2%, mientras que la sanidad experimentó un repunte del 2,7%.

En el ámbito nacional, el IPC se situó en el 4,9% interanual, manteniéndose sin variaciones frente al registro anterior, tras subir seis décimas en términos mensuales. Por regiones, las cifras más elevadas correspondieron a Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia —con un 5,3% en cada caso—, mientras que Andalucía marcó un 4,4% y Canarias compartió con Aragón una tasa del 4,5%.