La Hipoteca Joven de Canarias permitirá financiar hasta el 95 % de una vivienda, pero no elimina el ahorro previo

El Gobierno de Canarias avanza en la puesta en marcha de la Hipoteca Joven-Mi Primera Vivienda, un programa destinado a facilitar la compra de la primera residencia a personas que pueden afrontar una cuota hipotecaria, pero tienen dificultades para reunir el dinero necesario para acceder a la financiación bancaria.

La novedad anunciada el 11 de noviembre es la incorporación de Cajasiete a las gestiones para participar en el programa, junto con CaixaBank, la primera entidad con la que el Ejecutivo autonómico trabaja para activar esta fórmula antes de que termine el año.

La medida permitirá financiar hasta el 95 % del menor importe entre el precio de compraventa y el valor de tasación del inmueble, frente al 80 % que suele utilizarse como referencia en las hipotecas convencionales.

Sin embargo, este porcentaje no significa que la compra de una vivienda pueda realizarse sin ahorros.

Una vivienda de 200.000 euros exigiría al menos 10.000 euros de entrada

Para comprender el alcance de la iniciativa basta con aplicar las condiciones anunciadas a un ejemplo.

En una vivienda cuyo precio de compraventa y tasación coincidan en 200.000 euros, una financiación del 95 % permitiría obtener una hipoteca de hasta 190.000 euros.

El comprador tendría que aportar los 10.000 euros restantes, además de los impuestos y gastos de adquisición que le correspondan.

Si la tasación fuese inferior al precio pactado, el préstamo máximo también se reduciría, porque el programa toma como referencia el menor de ambos importes.

Por tanto, la garantía pública puede aliviar uno de los principales obstáculos para comprar una vivienda, pero no elimina todos los desembolsos iniciales ni asegura la concesión automática del préstamo.

Las entidades financieras deberán estudiar la capacidad de pago y las condiciones de cada operación.

Quién podrá solicitar la Hipoteca Joven

El programa está dirigido a personas mayores de edad de hasta 40 años, inclusive, y a familias con menores a cargo, sin límite de edad para sus integrantes.

Entre los requisitos establecidos se encuentran haber residido legalmente y de forma continuada en Canarias durante los dos años anteriores a la solicitud, no disponer de otra vivienda salvo las excepciones previstas y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente.

La vivienda deberá estar situada en el archipiélago, tener una superficie útil máxima de 120 metros cuadrados y un precio de adquisición no superior a 250.000 euros, incluidos los anexos vinculados.

La medida contempla viviendas nuevas, de segunda mano y determinadas operaciones de autoconstrucción.

Para 2026 se ha autorizado una línea de garantías públicas de hasta tres millones de euros.

El Gobierno autonómico trabaja para activar el programa antes de finalizar el año, una vez completados los trámites normativos y los convenios con las entidades financieras.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a la propiedad, aunque su efectividad dependerá también de la oferta de viviendas que cumplan los límites establecidos, de los ingresos de los solicitantes y de las condiciones concretas de financiación.

En un mercado residencial marcado por las dificultades de acceso, el verdadero alcance de la Hipoteca Joven podrá medirse cuando comiencen a formalizarse las primeras operaciones y se conozca cuántas familias han logrado comprar gracias a las garantías públicas.