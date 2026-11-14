La Palma llega al final de la legislatura con 300 millones estatales para su reconstrucción todavía sin resolver

La reconstrucción de La Palma vuelve a quedar atrapada en los compromisos pendientes entre administraciones. La última reunión de la Comisión Mixta de esta legislatura, celebrada el 12 de noviembre, terminó sin un acuerdo para transferir al Gobierno de Canarias los 300 millones de euros que el Ejecutivo autonómico reclama al Estado por las anualidades de 2024, 2025 y 2026.

La reunión tampoco permitió cerrar la continuidad de la bonificación del 60 % del IRPF para los residentes en la isla durante 2027, una medida fiscal vinculada a la recuperación económica tras la erupción volcánica de 2021.

La consejera canaria de Presidencia, Nieves Lady Barreto, lamentó que ambas cuestiones continúen sin respuesta. Desde el Ejecutivo autonómico se sostiene que su resolución depende de decisiones del Gobierno central y que los compromisos económicos tienen respaldo en los Presupuestos Generales del Estado.

El resultado deja una cuestión fundamental sobre la mesa: cómo garantizar la continuidad de la reconstrucción cuando las administraciones implicadas no consiguen cerrar su financiación plurianual.

Los recursos pendientes condicionan la recuperación

El Gobierno de Canarias sostiene que los 300 millones reclamados corresponden a las aportaciones estatales de tres ejercicios consecutivos.

La ausencia de un acuerdo no significa que toda la reconstrucción se haya detenido, pero sí mantiene abierta una incertidumbre financiera que afecta a la planificación de nuevas actuaciones.

La situación resulta especialmente relevante para las explotaciones agrícolas dañadas por la erupción, las infraestructuras de acceso y los propietarios que todavía esperan recuperar su actividad económica.

El Ejecutivo autonómico recuerda que en 2024 destinó 16,5 millones de euros a compensar pérdidas de renta del sector platanero y que en 2025 empleó 100 millones de su superávit para abonar el valor de fincas desaparecidas bajo la lava.

Para 2026, la consejera anunció que parte de otros 100 millones del superávit autonómico se destinará a distintas necesidades de reconstrucción, entre ellas 23 millones para un programa específico de apoyo agrario y nueve millones para completar pagos por retirada de cenizas.

Estas aportaciones autonómicas permiten avanzar en determinadas actuaciones, pero no sustituyen necesariamente los compromisos económicos que Canarias reclama al Estado.

Más de 200 solicitudes agrícolas pendientes de recuperar accesos

Uno de los problemas más concretos se encuentra en el Valle de Aridane.

Según los datos trasladados por la Consejería de Presidencia, existen más de 200 solicitudes de licencias para reconstruir fincas agrícolas que dependen de la apertura de pistas y caminos.

La situación ilustra una de las dificultades de la recuperación: disponer de recursos para reconstruir una explotación no resulta suficiente si todavía no existe una vía de acceso que permita ejecutar las obras.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, también reclamó flexibilizar las reglas fiscales para poder dedicar más recursos propios a la reconstrucción.

A las cuestiones presupuestarias se suma la incertidumbre sobre el IRPF. La bonificación del 60 % supone un alivio fiscal para los contribuyentes beneficiarios, por lo que su continuidad en 2027 tiene consecuencias directas para la economía de numerosas familias.

La última Comisión Mixta de la legislatura concluye así sin resolver dos cuestiones relevantes para la isla: la financiación estatal pendiente y el futuro de la bonificación fiscal.

La reconstrucción de La Palma continúa, pero el resultado de la reunión deja pendiente una respuesta institucional sobre los recursos necesarios para sostenerla durante los próximos ejercicios.