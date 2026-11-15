Canarias recibe 1.103 inmigrantes en 12 cayucos en una sola jornada

Canarias ha recibido este sábado a 1.103 inmigrantes a bordo de doce cayucos, en una nueva jornada de intensa actividad en la ruta migratoria atlántica. El Hierro ha vuelto a concentrar la mayor parte de las llegadas, con 850 personas desembarcadas, mientras que otras 203 han llegado a Gran Canaria y 50 a Tenerife.

El dispositivo de rescate ha movilizado a ocho embarcaciones: seis de Salvamento Marítimo —Diphda, Acrux, Navia, Alpheratz, Mizar y Urania— y dos patrulleras de la Guardia Civil, Río Tajo y Río Guadiato. Los desembarcos se han producido en los puertos de La Restinga, Arguineguín y Los Cristianos.

El balance provisional incluye a 89 mujeres y 130 menores entre las personas que han llegado durante la jornada. Además, al cierre de los datos facilitados por los servicios de emergencia, permanecían abiertas otras dos operaciones de rescate.

El Hierro vuelve a concentrar la mayoría de las llegadas

De los doce cayucos contabilizados este sábado, diez han desembarcado en El Hierro con un total de 850 personas. Las travesías han durado entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania.

La llegada más numerosa se ha producido a las 17:26 horas, cuando la embarcación Mizar trasladó hasta La Restinga a 240 personas, entre ellas doce mujeres y 36 menores. Según el testimonio de sus ocupantes, habían partido seis días antes desde Gunjur, en Gambia. Entre ellos había personas procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

La primera llegada del día se registró a las 04:01 horas, cuando la Navia desembarcó a 148 personas procedentes de un cayuco que había salido seis días antes de Kayar, en Senegal. Entre sus ocupantes viajaban 18 mujeres y doce posibles menores, pendientes de confirmación.

A lo largo de la jornada se sucedieron nuevos desembarcos en La Restinga, con grupos de entre 40 y 97 personas.

203 personas llegan a Gran Canaria y 50 a Tenerife

Gran Canaria ha recibido a 203 personas en el puerto de Arguineguín. La embarcación Urania las trasladó después de localizar el cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Entre sus ocupantes había 18 mujeres y 37 menores. Según los datos facilitados por el 112, 17 personas necesitaron traslado hospitalario tras recibir asistencia sanitaria.

En Tenerife, Salvamento Marítimo interceptó otro cayuco cerca de la costa. Sus 50 ocupantes fueron desembarcados en el puerto de Los Cristianos y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

La situación en El Hierro continúa marcada por la acumulación de llegadas. En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanecían 317 personas antes de contabilizar los últimos desembarcos. Durante este sábado, otras 158 fueron trasladadas a Tenerife en un barco de línea regular. Además, once personas procedentes de llegadas anteriores continúan ingresadas en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Casi 2.000 llegadas en dos días

La jornada del sábado se suma a las ocho llegadas registradas el viernes, cuando desembarcaron 843 personas. En conjunto, 1.946 inmigrantes han llegado a Canarias en 20 cayucos durante estos dos días.

Este balance no incluye a las 122 personas que alcanzaron La Restinga a las 23:55 horas del viernes, cinco minutos antes de finalizar la jornada, ni a los ocupantes de las dos embarcaciones cuyos rescates seguían en marcha.

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer la situación migratoria de la isla.

El récord de llegadas a Canarias en una sola jornada continúa siendo el del 7 de noviembre de 2020, cuando arribaron 1.461 personas a bordo de 33 pateras y cayucos.