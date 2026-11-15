Canarias recibe casi 500 millones para sus bonos de la RIC, pero solo puede adjudicar 100 millones

El Gobierno de Canarias ha cerrado su nueva emisión de deuda pública apta para materializar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) con una demanda que multiplica prácticamente por cinco el importe disponible. Frente a los 100 millones de euros ofertados, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera recibió solicitudes por un valor de 498,9 millones.

La operación, cuyo plazo de suscripción finalizó el pasado 11 de noviembre, registró 1.684 peticiones y confirma el elevado interés que despierta este instrumento entre empresas, profesionales y otros inversores.

El resultado también plantea una cuestión económica relevante: por qué una emisión con una remuneración nominal fija del 0,2 % anual recibe solicitudes por una cantidad muy superior a la disponible.

La respuesta está relacionada con las características de la Reserva para Inversiones en Canarias, uno de los principales incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago.

Este mecanismo permite a las empresas y profesionales que cumplen sus requisitos reducir su tributación mediante la dotación de una reserva que posteriormente debe materializarse en inversiones admitidas por la normativa.

Entre las posibilidades previstas se encuentra la suscripción de determinados títulos de deuda pública, siempre que se respeten las condiciones legales aplicables.

Una demanda cinco veces superior a la oferta disponible

Las cifras oficiales muestran la diferencia entre el volumen solicitado y la capacidad de la emisión.

De los 498,9 millones de euros demandados, únicamente podían adjudicarse 100 millones, el límite establecido para la operación.

Esto significa que el importe solicitado superó en 398,9 millones la cantidad disponible.

El Gobierno autonómico ha destacado que se atendieron todas las peticiones correspondientes al importe mínimo de adjudicación, fijado este año en 50.000 euros.

En total, 812 solicitudes se situaron en ese tramo, lo que representa aproximadamente el 48 % de las 1.684 peticiones registradas.

La distribución de las adjudicaciones favorece, según la Consejería de Hacienda, la participación de profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas.

El porcentaje de prorrateo comunicado fue del 8,472 %, frente al 1,993 % de la emisión de 2025, y el importe máximo finalmente adjudicado alcanzó los 470.000 euros por suscriptor.

Por su parte, la petición máxima permitida se estableció en cinco millones de euros, un millón menos que en el ejercicio anterior.

La elevada demanda no implica que todos los solicitantes hayan obtenido la cantidad que pretendían suscribir. Precisamente, el límite de la emisión obliga a distribuir los recursos disponibles conforme a las condiciones establecidas.

Bonos a cinco años y una cuestión pendiente: el destino de la financiación

Los títulos se emitirán y desembolsarán el próximo 25 de noviembre de 2026, con vencimiento el 25 de noviembre de 2031.

Se trata de bonos a cinco años que ofrecen un interés nominal fijo del 0,2 % anual.

Su atractivo no puede analizarse exclusivamente a partir de esa rentabilidad financiera, ya que para los contribuyentes que utilizan la RIC intervienen también las condiciones fiscales previstas en el REF.

No obstante, la suscripción de estos bonos no genera automáticamente un beneficio fiscal para cualquier comprador. Su utilización como materialización de la RIC exige cumplir los requisitos establecidos por la normativa.

La operación cuenta con autorización del Gobierno de España y está vinculada a la financiación de inversiones públicas contempladas en los presupuestos autonómicos.

Según la autorización estatal, los recursos deben destinarse a proyectos relacionados con infraestructuras, equipamientos, mejoras ambientales o determinadas actuaciones de rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al alquiler.

Este destino abre una segunda dimensión de la noticia: además de conocer el volumen de demanda de los bonos, resulta importante identificar qué proyectos concretos se financiarán con los 100 millones captados.

La operación se incorpora a otras dos emisiones realizadas por el Ejecutivo autonómico durante la legislatura, por importes de 150 millones en 2024 y 100 millones en 2025.

Con la colocación correspondiente a 2026, el volumen acumulado de estas tres emisiones alcanza los 350 millones de euros.

El Gobierno de Canarias también destaca que la agencia Standard & Poor’s mantuvo el pasado 28 de septiembre la calificación crediticia de la comunidad autónoma en A+, con perspectiva estable, apoyándose en su situación presupuestaria, nivel de deuda y liquidez.

La nueva emisión refleja tanto el interés de los inversores por este instrumento como la capacidad de la comunidad autónoma para acudir a los mercados financieros.

Pero el dato más relevante para el conjunto de la ciudadanía será comprobar cómo se traducen estos recursos en actuaciones concretas.

La RIC constituye una herramienta singular del sistema fiscal canario. Su efectividad económica no debería evaluarse únicamente por el dinero que moviliza, sino también por su contribución a las inversiones, las infraestructuras y el desarrollo del archipiélago.

La emisión de 2026 ha cerrado con una demanda extraordinariamente superior a la oferta. El siguiente paso será conocer el destino y la ejecución de los fondos obtenidos.