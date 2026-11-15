El PSOE asegura que el repunte migratorio en El Hierro está atendido mientras la isla reclama más medios

La crisis migratoria de El Hierro entra de lleno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Mientras la isla afronta un nuevo repunte de llegadas y persisten las reclamaciones de refuerzos para sus servicios públicos, el candidato del PSOE al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, defiende que el Gobierno de España está respondiendo a la situación.

En una entrevista publicada este domingo por Atlántico Hoy, Valbuena sostiene que el Estado está atendiendo la emergencia y recuerda que la última comisión interministerial acordó medidas adicionales, entre ellas la instalación de un hospital de campaña y la puesta en marcha de recursos provisionales.

Sus declaraciones llegan después de varias jornadas de presión migratoria sobre El Hierro, donde las llegadas de embarcaciones han vuelto a situar en primer plano la capacidad de respuesta de las administraciones.

El debate ya no gira únicamente en torno al número de personas rescatadas. También afecta a la disponibilidad de personal, la atención sanitaria, la gestión de las instalaciones portuarias y la coordinación entre el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo.

Una respuesta estatal que deberá medirse sobre el terreno

Valbuena defiende que la ruta atlántica continuará registrando movimientos migratorios y rechaza la idea de que pueda cerrarse mediante medidas fronterizas convencionales.

El candidato socialista sostiene que los repuntes son recurrentes y que la respuesta debe combinar diferentes actuaciones.

Sin embargo, la previsibilidad de estos episodios plantea una cuestión de gestión: si las administraciones conocen la posibilidad de nuevas llegadas masivas, resulta necesario explicar qué dispositivos permanentes se han preparado para afrontarlas y qué recursos deben activarse cuando aumenta la presión sobre una isla de población reducida.

Durante los últimos días, las denuncias sobre saturación en La Restinga y las reclamaciones de refuerzos policiales han puesto de manifiesto la preocupación existente en distintos sectores de El Hierro.

La asociación profesional Jucil ha reclamado más guardias civiles y mejores condiciones para atender los servicios extraordinarios vinculados a las llegadas de cayucos.

A estas demandas se suman las inquietudes expresadas por residentes y profesionales sobre la capacidad de los servicios públicos y las consecuencias de concentrar numerosas operaciones de rescate en un territorio con recursos limitados.

La cuestión pendiente es determinar cuándo estarán plenamente operativos los refuerzos anunciados y si serán suficientes para responder a los próximos episodios de llegadas.

La inmigración enfrenta a los partidos en plena campaña

El repunte migratorio también se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación electoral.

El PSOE defiende una respuesta basada en la acogida, la coordinación institucional y la gestión de los flujos migratorios, mientras el Partido Popular reclama más medios y cambios en la política migratoria.

Vox propone medidas más restrictivas sobre la inmigración irregular y cuestiona la orientación de las políticas estatales.

Las diferencias entre las formaciones son evidentes, pero el caso de El Hierro plantea preguntas que requieren respuestas concretas más allá de los discursos electorales.

¿Cuántos efectivos adicionales se desplegarán en la isla? ¿Qué capacidad tendrán las nuevas instalaciones sanitarias? ¿Qué mecanismos garantizarán que las operaciones de rescate no desborden de forma recurrente los recursos locales?

El Gobierno central ha anunciado medidas de emergencia, pero su eficacia deberá comprobarse a partir de su puesta en funcionamiento y de la evolución de las necesidades sobre el terreno.

En plena campaña electoral, El Hierro vuelve a recordar que la gestión migratoria no se limita a un debate sobre fronteras. También exige planificación, financiación, coordinación administrativa y garantías para la población residente y para las personas rescatadas.

La discusión política continuará hasta el 29 de noviembre. La necesidad de disponer de servicios suficientes en la isla, independientemente del resultado electoral, seguirá existiendo después.