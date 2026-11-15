Ya no es Buenismo, Es Imbecilidad

Estoy harto de tener que justificarme por decir que un abuelo que se ha pasado toda su puñetera vida trabajando y pagando impuestos merece que ese esfuerzo cuente. Si lleva meses esperando a un especialista y su caso tiene la misma urgencia clínica que el de alguien que acaba de llegar y todavía no ha contribuido a sostener la sanidad, creo que el abuelo debe tener prioridad. Y lo diría igual si ese abuelo hubiera llegado de Colombia hace cuarenta años. En urgencias, pasa primero quien más lo necesita. La discusión que planteo es qué hacemos cuando los dos pueden esperar lo mismo. Llamarme racista es la manera más cómoda de esquivar esa pregunta.

El recién llegado puede venir con toda la buena intención del mundo, cargado de ilusión y dispuesto a sacar adelante a su familia. Quiero que le vaya bien. También quiero que el Gobierno sea capaz de explicar dónde va a vivir esa familia, en qué colegio habrá plaza para sus hijos y con qué medios va a atenderla el centro de salud. Son preguntas que afectan tanto a quien llega como a quien ya vive aquí.

En España hay quien repudia al turista que viene una semana, paga su hotel, cena en nuestros restaurantes y compra en nuestros comercios. En 2025, los turistas internacionales gastaron 134.712 millones de euros en sus viajes a nuestro país. Claro que podemos discutir cuántos visitantes podemos recibir y qué presión soportan nuestras infraestructuras. Lo absurdo es que esa pregunta se considere legítima para quien viene siete días y ofensiva para quien viene a quedarse, incluso cuando llega sin trabajo y va a necesitar servicios públicos antes de poder contribuir a sostenerlos.

Por supuesto que España necesita mano de obra extranjera. Hace falta en el campo, en la construcción y en la hostelería, en puestos que muchos españoles que han alcanzado la clase media ya no quieren aceptar en las condiciones que se ofrecen. En octubre de 2026 había 3,7 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Sus cotizaciones ayudan a pagar las pensiones de hoy. Y el trabajador al que necesitamos para construir viviendas tiene que poder encontrar una en la que vivir con su sueldo.

Hagamos las cuentas. Entre 2021 y 2024, España registró casi 4,7 millones de llegadas desde el extranjero para establecer la residencia, incluidas las de españoles. Descontadas las salidas, el saldo fue de casi 2,2 millones. En 2024, España fue el país de la Unión Europea que más llegadas registró, por delante de Alemania, que tiene una población considerablemente mayor. Y entre 2021 y 2025, la diferencia entre los hogares que se formaron en España y las viviendas que se terminaron rondó las 750.000 unidades. Cuando la población crece y la construcción se queda tan atrás, cada vez hay más gente compitiendo por los mismos pisos. Eso se nota en el alquiler y lo paga, sobre todo, quien vive de un sueldo normal.

Y aquí es donde el buenismo nos está canibalizando. Buenismo es anunciar que se va a acoger a más gente sin calcular cuántas viviendas hacen falta ni dónde se pueden construir. Buenismo es prometer atención sanitaria y dejar que el centro de salud se las arregle con las mismas consultas. Buenismo es hablar de integración y dar por hecho que el colegio tendrá sitio y profesores para todos. Y el colmo del buenismo es llamar racista al que pide que se hagan esas cuentas antes de que el problema se agrave.

Nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras reglas de convivencia son el resultado del trabajo de varias generaciones. Preservarlas exige que alguien ponga cifras, presupuesto y plazos encima de la mesa. Si esperamos que la población siga creciendo, quiero saber cuántas viviendas se van a construir, cuántos médicos y profesores se van a contratar y cuándo estarán listas las infraestructuras que vamos a necesitar. Mientras tanto, el abuelo sigue esperando al especialista y su nieta sigue buscando un piso que pueda pagar. A ese abuelo le exigieron que cumpliera durante toda su vida. Ya va siendo hora de exigirles lo mismo a quienes gobiernan.