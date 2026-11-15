Irene Montero propone prohibir la vivienda vacacional en Canarias y abre el debate sobre el futuro del turismo

La candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha situado la vivienda vacacional en el centro de la campaña electoral del 29 de noviembre con una propuesta de amplio alcance: prohibir esta modalidad de alojamiento en Canarias. El planteamiento fue defendido este sábado durante un acto electoral celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, donde la dirigente vinculó las dificultades de acceso a la vivienda con el crecimiento de la actividad turística.

Ante unos 400 asistentes, Montero participó en un encuentro junto a representantes de Nueva Canarias, Izquierda Unida y Sumar, formaciones con las que Podemos concurre en el archipiélago bajo la candidatura Unidad del Pueblo Canario.

La eurodiputada cuestionó el impacto del turismo sobre la vida cotidiana de los residentes y recurrió al municipio tinerfeño de Adeje para ilustrar sus críticas. Según afirmó durante su intervención, el 30 % de las viviendas de ese municipio son turísticas, una cifra que requeriría precisar su fuente y metodología para determinar exactamente qué tipo de inmuebles incluye.

Su propuesta introduce una cuestión de considerable trascendencia económica y jurídica: qué ocurriría con las viviendas que ya desarrollan legalmente esta actividad, con los propietarios que han invertido en ellas y con los trabajadores y empresas que prestan servicios asociados.

Una prohibición que necesita concretar su alcance

La vivienda vacacional constituye una parte de la oferta alojativa de Canarias y mantiene una relación directa con el mercado residencial, la actividad turística y las economías de numerosos propietarios.

Sus defensores consideran que permite diversificar la oferta turística y obtener rentabilidad de inmuebles particulares. Sus críticos advierten de que su expansión puede reducir la disponibilidad de viviendas para residencia habitual y aumentar la competencia por los inmuebles en determinadas zonas.

La propuesta de Montero apuesta por una intervención de gran alcance, pero las declaraciones conocidas hasta el momento no permiten determinar si plantea una prohibición inmediata de todas las viviendas vacacionales, una eliminación progresiva de las autorizaciones existentes o restricciones diferenciadas según el municipio y el tipo de inmueble.

Tampoco se han detallado los mecanismos de compensación, los periodos transitorios o las posibles excepciones.

Estas cuestiones resultan relevantes porque la actividad está sometida a un marco normativo y competencial en el que intervienen distintas administraciones. Una prohibición general exigiría concretar su encaje jurídico y las medidas necesarias para aplicarla.

También sería necesario evaluar cuántas viviendas regresarían efectivamente al mercado residencial. La retirada de un inmueble del alquiler turístico no garantiza, por sí sola, que su propietario decida ofrecerlo en alquiler habitual o venderlo.

Por tanto, el impacto de una medida de estas características dependería tanto de su diseño como de las decisiones posteriores de los propietarios y de las condiciones del mercado.

Críticas al turismo y propuestas sobre salarios e impuestos

Durante el mismo acto, Irene Montero extendió sus críticas al funcionamiento del modelo turístico de Canarias.

La candidata responsabilizó al sector de contribuir a salarios insuficientes, problemas ambientales y un elevado consumo de recursos, especialmente de agua.

También defendió aumentar la presión fiscal sobre la banca, las grandes empresas y las rentas más elevadas, además de establecer un salario mínimo de 1.800 euros para una jornada laboral de 30 horas semanales.

En materia migratoria, rechazó los discursos que presentan a las personas migrantes como responsables de los problemas de capacidad del archipiélago y reclamó mayor solidaridad entre territorios.

Estas posiciones forman parte de un programa electoral que combina una mayor intervención pública en la economía con medidas redistributivas y restricciones sobre determinadas actividades.

Sin embargo, la discusión sobre la vivienda vacacional merece un análisis específico en Canarias, donde el turismo constituye una actividad económica de gran importancia y las dificultades de acceso a la vivienda presentan causas diversas.

La disponibilidad de suelo, los costes de construcción, los plazos urbanísticos, la evolución demográfica, los salarios y la oferta de vivienda pública también influyen en el mercado residencial.

La campaña electoral ofrece ahora una oportunidad para que las formaciones concreten cómo pretenden aumentar la oferta de vivienda habitual y qué consecuencias económicas prevén para sus respectivas propuestas.

En el caso de Irene Montero, la principal pregunta pendiente es cómo se aplicaría una prohibición general de la vivienda vacacional y qué efectos tendría sobre los residentes, los propietarios y la actividad económica de las islas.

La propuesta ya forma parte del debate electoral. Su alcance real dependerá de los detalles que la candidatura presente durante las próximas semanas.