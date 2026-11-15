La extrema izquierda organiza un boicot en la ULL para censurar la visita de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) vuelve a convertirse en el epicentro de la presión política. Diversas organizaciones de la izquierda extraparlamentaria y sindicatos radicales han convocado una movilización en el campus de Guajara para este próximo lunes, 16 de noviembre, con un objetivo explícito y declarado: silenciar e impedir la celebración de un acto protagonizado por el comunicador Vito Quiles. Lejos de fomentar el libre intercambio y el debate de ideas propio del ámbito académico, estas plataformas han optado por la vía de la coacción ambiental, organizando lo que denominan eufemísticamente una "concentración pacífica" a escasos metros de la Facultad de Derecho, justo una hora antes de la intervención prevista para las 17:00 horas.

Los convocantes no son agrupaciones estudiantiles dedicadas a la mejora del rendimiento académico o la excelencia investigadora de las Islas Canarias. Quienes lideran esta iniciativa son la Asamblea de la Acampada por la Vivienda de Tenerife, el Sindicato de Inquilinas y un autodenominado "bloque de sindicatos combativos". Estas entidades, que teóricamente nacieron para canalizar el malestar ciudadano ante la inflación del mercado inmobiliario y la escasez de oferta habitacional en la isla, han decidido reorientar sus esfuerzos organizativos hacia el ejercicio de la censura ideológica. La excusa esgrimida para justificar este cerco es el rechazo frontal a la presencia de lo que tildan de "agitador ultraderechista", una etiqueta que en la práctica sirve de salvoconducto mediático para vetar a cualquier voz disidente que cuestione de forma directa los dogmas del progresismo sociológico.

El monopolio ideológico en el espacio público

El lugar elegido para la protesta subraya una profunda contradicción en el uso de los recursos costeados por todos los canarios. Mientras los colectivos convocantes se arrogan el derecho unilateral de ocupar el césped de la Biblioteca Central de la ULL para imponer su particular cordón sanitario, exigen simultáneamente que la institución académica censure y prohíba la conferencia de Quiles alegando una supuesta falta de autorización oficial. Este doble rasero evidencia con claridad cómo la extrema izquierda concibe el campus público: no como un mercado abierto donde las ideas compiten en igualdad de condiciones bajo el estricto escrutinio de la razón y los hechos, sino como un feudo de carácter privado donde únicamente se toleran los discursos afines al aparato sindical.

La estrategia de coacción mediante la ocupación del espacio físico, el clásico escrache preventivo, busca generar un evidente efecto disuasorio no solo sobre el conferenciante invitado, sino sobre cualquier alumno o ciudadano de la Universidad de La Laguna que desee acudir libremente a escucharle. En la práctica, esto supone utilizar un entorno institucional, íntegramente sufragado por los impuestos de los contribuyentes del Archipiélago, para socavar un derecho fundamental como es la libertad de expresión, imponiendo un severo peaje de intimidación a quienes no comulgan con las tesis del bloque combativo.

De la vivienda a la censura política

Resulta especialmente revelador el papel que asume la Asamblea de la Acampada por la Vivienda en toda esta movilización. En un contexto económico donde Canarias sufre un gravísimo déficit estructural de construcción de inmuebles, una constante inseguridad jurídica para los pequeños propietarios y una demanda que asfixia por completo la escasa oferta disponible, estas plataformas destinan su tiempo, sus recursos y su capacidad de convocatoria a vigilar la ortodoxia ideológica de la ULL. La flagrante desviación de su agenda original hacia la cancelación de un acto que nada tiene que ver con el sector inmobiliario demuestra la altísima permeabilidad de estas organizaciones hacia la acción política directa.

Al final, la pretendida defensa de los inquilinos tinerfeños queda relegada a un lejano segundo plano frente a la prioridad real y latente: mantener el control férreo del tablero ideológico y arrogarse el poder de decidir quién tiene o no derecho a tomar la palabra en Tenerife. La universidad canaria, en lugar de poder actuar como el garante último de la libertad de cátedra y de expresión, se ve arrastrada una vez más a un clima de hostigamiento donde el ruido ensordecedor de la censura amenaza gravemente con apagar cualquier atisbo de genuina pluralidad.