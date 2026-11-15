La vivienda enfrenta al PP y al PSOE en Canarias: rebajas fiscales frente a más intervención pública

La vivienda se consolida como uno de los principales asuntos de la campaña electoral del 29 de noviembre en Canarias. Los partidos han comenzado a presentar sus propuestas para responder a las dificultades de acceso a la compra y al alquiler, con diferencias importantes sobre el papel de los impuestos, la construcción de nuevas viviendas y la intervención de las administraciones en el mercado inmobiliario.

El Partido Popular aprovechó la jornada electoral del sábado para presentar en Gran Canaria un paquete de medidas dirigido especialmente a los jóvenes, mientras el PSOE defiende la aplicación de la Ley estatal de Vivienda y plantea vincular determinadas ayudas públicas al cumplimiento de sus disposiciones.

Las propuestas reflejan dos estrategias distintas para afrontar un problema que afecta a miles de hogares canarios: reducir determinadas cargas fiscales y ampliar la oferta residencial, o reforzar la regulación y utilizar la financiación pública para impulsar políticas de vivienda asequible.

La discusión se produce cuando el Gobierno de Canarias prepara la activación de la Hipoteca Joven, una iniciativa autonómica que permitirá financiar hasta el 95 % de la adquisición de una primera vivienda para quienes cumplan sus requisitos.

El PP propone menos impuestos y nuevas viviendas

Durante un encuentro con jóvenes celebrado el sábado en Gran Canaria, el presidente regional del PP, Manuel Domínguez, y el candidato al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, defendieron medidas fiscales para facilitar la emancipación y el acceso a la propiedad.

Entre las propuestas anunciadas figura una reducción del 60 % del impuesto de transmisiones patrimoniales para compradores menores de 40 años, que requeriría concretar su aplicación en la normativa tributaria correspondiente.

El programa nacional del PP también contempla reducir del 10 % al 4 % el IVA aplicable a determinadas compras de primera vivienda por menores de 40 años, así como introducir avales y nuevas fórmulas de ahorro.

En materia de construcción, los populares plantean impulsar más de un millón de viviendas en España y agilizar los procedimientos urbanísticos para aumentar la oferta.

El presidente nacional de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, defendió estas medidas durante su visita al archipiélago y sostuvo que la política de vivienda debe abordarse mediante reformas estructurales.

El desafío para el PP será concretar cuántas de esas viviendas podrían construirse en Canarias, en qué municipios, con qué financiación y dentro de qué plazos.

La reducción de impuestos puede disminuir el coste de adquisición para determinados compradores, pero su efecto sobre el acceso a la vivienda dependerá también de la oferta disponible y de la evolución de los precios.

El PSOE plantea condicionar fondos a la aplicación de la Ley de Vivienda

El candidato socialista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha defendido una estrategia diferente.

En una entrevista publicada este domingo, Valbuena planteó condicionar determinados fondos estatales de vivienda al cumplimiento de objetivos vinculados a la aplicación de la legislación estatal por parte de las comunidades autónomas.

El candidato sostiene que las administraciones deben utilizar sus competencias para promover vivienda protegida y aplicar instrumentos como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

También atribuye parte de las dificultades actuales a los retrasos en la concesión de licencias municipales y a la necesidad de ampliar el parque residencial asequible.

El planteamiento socialista abre, sin embargo, un debate relevante sobre la financiación: cómo garantizar que las ayudas estatales lleguen a las familias que las necesitan cuando existen desacuerdos entre administraciones sobre las medidas que deben aplicarse.

La Ley de Vivienda y sus instrumentos de regulación cuentan con defensores que consideran necesaria una mayor protección de los inquilinos y con críticos que cuestionan sus efectos sobre la oferta de alquiler.

Por ello, las propuestas electorales deberán evaluarse no solo por sus objetivos declarados, sino también por sus resultados sobre los precios, la disponibilidad de viviendas y el acceso de los hogares con ingresos medios y bajos.

La situación de Canarias incorpora además dificultades específicas relacionadas con la insularidad, la disponibilidad de suelo urbanizable, los costes de construcción y la presión de la demanda residencial.

A dos semanas de las elecciones generales, las diferencias entre PP y PSOE son evidentes, pero ambos deberán responder a una misma exigencia ciudadana: explicar cómo sus medidas permitirán acceder a una vivienda y cuándo podrían comenzar a notarse sus efectos.

Porque, más allá de los anuncios de campaña, el acceso a la vivienda depende de que las propuestas se traduzcan en viviendas disponibles, financiación viable y soluciones que puedan comprobarse.