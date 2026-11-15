Torres carga contra PP y Vox por sus candidatos al Senado en Canarias: «No saben arrugar una papa»

El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cargado este sábado contra el acuerdo entre PP y Vox para concurrir conjuntamente al Senado en varias circunscripciones, entre ellas las canarias. Durante un mitin celebrado en Lanzarote, el dirigente socialista ha cuestionado que ambas formaciones incorporen candidatos que, según sus palabras, "no saben lo que es arrugar una papa".

Torres, que ha participado en el acto junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Las Palmas, Dolores Corujo, y el candidato socialista al Senado por Lanzarote, Manuel Fajardo, ha criticado que algunos partidos lleven a la Cámara Alta a personas que "no han nacido aquí, que no saben lo que es Canarias, que no la han pisado nunca".

Frente a esta fórmula, el ministro ha defendido que los representantes de las islas deben conocer su realidad, sus costumbres y sus tradiciones. En su intervención ha mencionado expresamente expresiones populares como "arrugar una papa" o "saber lo que es un fonil".

No obstante, Torres ha matizado que ese arraigo no depende del lugar de nacimiento. También ha reivindicado a quienes llegaron desde otros territorios, establecieron su hogar en Canarias y terminaron integrándose en la sociedad isleña.

"Ellos nos representan, los de fuera que vienen a sacar provecho de nosotros no", ha afirmado el dirigente socialista.

El pacto de PP y Vox para el Senado

Las declaraciones de Torres se producen después del acuerdo alcanzado por PP y Vox para coordinar sus candidaturas al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El pacto contempla que Vox renuncie a presentar candidaturas propias en determinadas circunscripciones, entre ellas Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, mientras que el PP incorpora a candidatos independientes propuestos por la formación de Santiago Abascal.

En Canarias, esa fórmula se ha traducido en la incorporación de Alba Moreno Santa a la candidatura por Gran Canaria y de José Francisco García Paramio a la de Tenerife. Ambos concurren como independientes dentro de las listas populares.

El acuerdo ha provocado críticas por la procedencia y vinculación de los aspirantes con el archipiélago, un argumento que Torres ha utilizado durante el acto electoral para cuestionar la decisión de ambas formaciones.

El dirigente socialista ha pedido además a sus simpatizantes un esfuerzo para que el PSOE vuelva a ganar las elecciones generales en Canarias y aumente sus resultados. Su objetivo, ha señalado, es alcanzar una participación del 75 % y contribuir a que Pedro Sánchez consiga los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

Corujo sitúa la vivienda en el centro de la campaña

Por su parte, Dolores Corujo ha centrado su intervención en el problema de acceso a la vivienda. La candidata socialista ha reclamado una mayor intervención de las administraciones para facilitar que los ciudadanos puedan acceder a una casa y ha defendido que la próxima legislatura debe situar esta cuestión entre sus prioridades.

Corujo ha criticado a los partidos que rechazan aplicar la ley de vivienda estatal y ha pedido "ser valientes" para poner las instituciones al servicio de quienes no pueden emanciparse o residir en el lugar donde han desarrollado su vida.

Durante su discurso también ha respaldado la política de intervención en el mercado impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE ha confirmado además que el presidente del Gobierno participará en dos actos de campaña en Canarias el próximo sábado 21 de noviembre. El primero tendrá lugar a las 11:00 horas en el terrero de lucha Santiago Yánez, en Puerto de la Cruz, y el segundo se celebrará a las 17:30 horas en el Gran Canaria Arena.