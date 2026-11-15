El Belén de Arena merece transparencia, no una guerra de comunicados

La cancelación del Belén de Arena de Las Canteras no puede despacharse como un simple desacuerdo económico entre una empresa y el Ayuntamiento. Después de veinte años, una de las principales imágenes navideñas de la ciudad desaparece porque sus organizadores, agotados por la búsqueda anual de fondos y por asumir un riesgo creciente, han dicho que el modelo ya no se sostiene. La primera obligación pública es escuchar a quienes demostraron con hechos que sabían levantar el proyecto.

La organización sostiene que el respaldo institucional perdió peso, que cada edición obligaba a empezar una nueva carrera de patrocinios y que los artistas trabajaban por cantidades muy inferiores a las habituales fuera de Canarias. El Ayuntamiento responde con porcentajes de incremento e indexaciones al IPC. Pero una subida administrativa no basta para desmentir la realidad operativa que describen los promotores. El indicador decisivo es que, pese al esfuerzo acumulado durante dos décadas, no pudieron garantizar una nueva edición sin exponerse a pérdidas y a un desgaste inasumible.

No es necesario aceptar sin más ninguna de las dos narraciones. Basta pedir las cifras que faltan. ¿Cuál era el presupuesto real de la edición? ¿Qué ingresos públicos y privados estaban confirmados? ¿Qué cantidad impedía comenzar? ¿Cuánto cobraba la empresa por producción y cuánto se destinaba directamente a artistas, seguridad, montaje, seguros, viajes y promoción? La transparencia debe alcanzar tanto a la administración como al contratista.

De la edición anterior se conocen patrocinios públicos importantes, pero enumerarlos no prueba que fueran suficientes. Un acontecimiento internacional tiene costes de producción, viajes, alojamiento, seguridad, permisos, maquinaria, seguros y remuneraciones artísticas. La pregunta política no es si hubo alguna ayuda, sino si las instituciones diseñaron un respaldo proporcional al retorno turístico, social y mediático que recibían. Todo indica que se limitaron a renovar aportaciones mientras la organización seguía cubriendo las grietas.

El Belén superó los tres millones de visitantes en dos décadas, atrajo en algunas ediciones a cerca de 260.000 personas y dio una enorme proyección mediática a la ciudad. Generó consumo en el entorno y recaudó más de 273.000 euros para fines sociales. Si esas cifras son correctas, resulta razonable evaluar su retorno económico y publicitario. Tal vez la aportación pública estuviera plenamente justificada; tal vez el modelo necesitara redimensionarse. Sin un análisis independiente solo tendremos consignas.

Defender a los organizadores no equivale a defender un cheque en blanco. Significa pedir contratos claros, cuentas fiscalizables y, al mismo tiempo, condiciones que permitan trabajar sin jugarse cada año la supervivencia. La alternativa a la subvención arbitraria era un acuerdo transparente y plurianual con reparto de riesgos. La administración tenía capacidad para impulsarlo y no lo hizo. Esa omisión es el núcleo del abandono institucional que hoy se intenta ocultar tras una guerra de comunicados.

La reacción de la oposición tampoco puede limitarse a prometer que el Belén volverá cuando cambie el gobierno. Recuperarlo implica explicar cuánto costará y de dónde saldrá el dinero. Criticar una cancelación es legítimo; ofrecer una promesa sin memoria económica reproduce el mismo problema que se denuncia. Los símbolos no se financian con declaraciones, aunque las declaraciones resulten gratuitas.

El Ayuntamiento ha anunciado que mantendrá la ayuda destinada a cinco comedores sociales, que el año pasado recibieron 10.500 euros de los visitantes más una aportación adicional de 6.000 euros. Es una decisión correcta, pero no debería utilizarse para desviar la discusión. La solidaridad era una dimensión del evento, no la única razón para conservarlo. También estaban en juego cultura, turismo, trabajo artístico e identidad urbana.

El conflicto ofrece una oportunidad para mejorar. La ciudad podría convocar una mesa técnica, publicar los costes históricos, analizar el retorno y decidir qué formato puede sostenerse. Quizá la edición futura deba mantener la calidad con otra escala, ampliar patrocinios, cobrar determinadas actividades complementarias o crear una fundación. Lo importante es abandonar la negociación opaca que solo se hace visible cuando termina en fracaso.

El Belén era efímero por naturaleza; lo que no debía ser efímero era el compromiso de las instituciones. Sus organizadores cumplieron durante veinte años, atrajeron a millones de personas y generaron una obra que la ciudad utilizó como escaparate. No puede pedírseles que continúen sacrificándose mientras otros capitalizan el éxito y discuten después sobre porcentajes. La recuperación comenzará cuando se reconozca esa deuda, se les escuche y se ponga sobre la mesa una garantía seria, transparente y suficiente.