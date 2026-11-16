834 millones de euros en obras públicas sin adjudicar por la asfixia burocrática

Las cifras son de tal magnitud que en cualquier consejo de administración del sector privado habrían supuesto el cese fulminante de los responsables. Sin embargo, en las administraciones públicas canarias, el despilfarro de recursos y la ineficacia sistemática se despachan con asombrosa normalidad. Durante los últimos seis años, licitaciones de obra pública por un valor acumulado de 834 millones de euros se han quedado completamente desiertas en el Archipiélago. Hablamos de 1.041 proyectos de infraestructuras a los que ninguna empresa, por pequeña o grande que fuera, ha querido concurrir.

La lectura exculpatoria que habitualmente hacen los responsables políticos suele apuntar a factores externos, pero los números reflejan un fracaso estrepitoso en el diseño de los incentivos. Cuando más de la mitad de las obras que salen a concurso terminan sin un solo postor, el diagnóstico no reside en la falta de capacidad técnica del tejido productivo, sino en un divorcio absoluto entre las administraciones canarias y la realidad diaria del mercado.

El abismo entre los despachos y la realidad económica

El mercado no rechaza más de 800 millones de euros por capricho. Lo hace, sencillamente, porque los pliegos de condiciones que redactan las administraciones están dramáticamente desconectados de la estructura real de costes. Durante los últimos ejercicios, el precio de los materiales de construcción, la logística hacia un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias y los costes laborales han experimentado un alza notable. Pese a ello, las instituciones continúan sacando licitaciones con presupuestos obsoletos y márgenes de rentabilidad nulos o directamente negativos.

Pretender que el sector privado asuma a pérdidas los sobrecostes derivados de la inflación y las exigencias de un entramado regulatorio asfixiante no es gestión pública; es un delirio institucional. A esto se suma la alarmante lentitud en los plazos de pago de la administración, que obliga a las empresas a financiarse en un entorno de tipos de interés restrictivos para cubrir los impagos temporales del sector público. El resultado evidente es el abandono masivo de los concursos. La obra pública, históricamente un motor económico en las Islas, se ha convertido hoy en una trampa de iliquidez inasumible.

El coste de oportunidad de la parálisis administrativa

Dejar más de un millar de obras sin adjudicar no es un mero apunte estadístico que se pueda borrar al año siguiente; supone un mazazo letal para la competitividad del Archipiélago. Cada carretera que no se reconstruye, incluso tras tragedias como el volcán de La Palma, cada infraestructura hídrica que queda en el papel y cada equipamiento social que no ve la luz representa un gravísimo coste de oportunidad para la economía canaria. Son cientos de millones de capital retenido que no llegan a generar empleo directo ni a dinamizar a la red de proveedores locales.

En lugar de actuar como un agente facilitador del crecimiento, la administración autonómica, los cabildos y los ayuntamientos se han convertido en el mayor cuello de botella para la inversión. La hiperregulación burocrática y la falta de agilidad para adaptar los precios base de licitación al escenario económico real están expulsando a los inversores de forma sistemática. Si el sector de la construcción decide dar la espalda al dinero público, es porque el riesgo financiero de trabajar para el Estado supera con creces cualquier beneficio. Canarias no puede permitirse el lujo de mantener bloqueada su modernización productiva por la ceguera contable de sus despachos.