Santiago Abascal ha iniciado este lunes en Santa Cruz de Tenerife su recorrido electoral por Canarias con un discurso centrado en la inmigración y sus consecuencias sobre los servicios públicos. El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno ha participado en un acto celebrado en el entorno del Castillo Negro, donde ha defendido un endurecimiento de la política migratoria española.

"Canarias para los canarios y España para los españoles", ha proclamado Abascal durante su intervención, una de las frases con las que ha resumido su posición sobre la política migratoria y la defensa de los intereses nacionales.

El dirigente de Vox ha situado la inmigración entre los principales problemas que, a su juicio, afronta España y ha relacionado el aumento de las llegadas con la presión sobre la sanidad y el mercado de la vivienda.

"La inmigración ha colapsado la sanidad española y ha encarecido la vivienda", ha afirmado ante los asistentes.

Abascal ha ido más allá al responsabilizar a la política de acceso a la asistencia sanitaria de consecuencias mortales para los ciudadanos.

"Por culpa de regalar la sanidad a todo el mundo hay muerte, personas mueren por la inmigración masiva", ha asegurado.

Se trata de afirmaciones del líder de Vox que no pueden interpretarse como una relación causal demostrada. Para establecer que la inmigración provoca fallecimientos o explica por sí misma los problemas de la sanidad y la vivienda serían necesarios datos y análisis específicos que no figuran en las declaraciones facilitadas.

La crisis migratoria de El Hierro marca el discurso de Vox

La intervención de Abascal se produce en un momento de especial presión migratoria sobre Canarias, con un incremento de llegadas durante noviembre que ha afectado especialmente a El Hierro.

La saturación de los dispositivos de recepción, las dificultades para organizar los traslados y las reclamaciones de mayores recursos por parte de los servicios que atienden las llegadas han situado nuevamente la gestión migratoria en el centro del debate político.

Vox ha convertido esta situación en uno de los principales argumentos de su campaña electoral en el Archipiélago.

Abascal ha utilizado recientemente la expresión "otra invasión" para referirse a las llegadas de migrantes a El Hierro y ha defendido que las personas que entren irregularmente en España sean repatriadas.

También ha cuestionado las derivaciones desde Canarias hacia otros puntos del territorio nacional, al considerar que estas medidas trasladan el problema sin resolverlo.

Durante su intervención en Tenerife, el presidente de Vox ha insistido en relacionar la política migratoria con el funcionamiento de los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

Sus declaraciones introducen así en la campaña una discusión que va más allá de la gestión de las fronteras: la relación entre los flujos migratorios, la disponibilidad de recursos públicos y las condiciones de vida de los residentes.

La presión sobre los servicios de acogida en El Hierro está documentada, pero sus efectos no deben confundirse automáticamente con los problemas estructurales del conjunto de la sanidad española o del mercado inmobiliario.

Tenerife abre una gira que continuará en Lanzarote y Gran Canaria

El acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife constituye la primera parada del recorrido electoral de Santiago Abascal por las islas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La agenda de Vox continuará este martes en Lanzarote, donde el dirigente tiene prevista una comparecencia ante los medios de comunicación a las 12:00 horas en el parque José Ramírez Cerdá, en Arrecife.

Posteriormente, Abascal se desplazará a Gran Canaria para participar en un acto público convocado a las 19:00 horas en la plaza Fuero Real de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

La formación concentra de esta manera tres citas electorales en apenas dos jornadas, con la inmigración como uno de los asuntos centrales de su mensaje político.

La intervención en Tenerife deja además declaraciones especialmente contundentes sobre la sanidad y la vivienda, dos cuestiones que afectan directamente a la población canaria y que previsiblemente ocuparán buena parte del debate durante la campaña.

Con el Archipiélago pendiente de la evolución de las llegadas a sus costas y de las respuestas de las administraciones, Abascal ha elegido Canarias para reforzar uno de los principales ejes del discurso electoral de Vox.