Cabello (CC), "Quien quiera ser presidente de España va a tener que firmar con Canarias"

Alfonso Cabello, candidato al Senado por la isla de Tenerife representando a Coalición Canaria (CC), tiene claro su objetivo para la próxima legislatura: ser el dique de contención insular frente a las políticas centralistas de Madrid. Con una dilatada experiencia en la administración pública, Cabello se presenta a las elecciones con la premisa de condicionar la gobernabilidad del Estado a los intereses estratégicos del Archipiélago, exigiendo que cualquier pacto pase obligatoriamente por la firma de la "agenda canaria".

En esta extensa entrevista, el candidato nacionalista repasa los principales frentes abiertos entre Canarias y el Estado. Desde el colapso migratorio en islas como El Hierro y las tensiones geopolíticas derivadas de la pujanza portuaria de Marruecos, hasta el tensionamiento del mercado de la vivienda y la necesidad de prorrogar la gratuidad del transporte. Un discurso contundente en el que Cabello reivindica la utilidad del voto nacionalista frente al silencio orgánico de los diputados canarios del PSOE y el PP.

El Pepito Grillo en el Senado y los primeros 100 días

Aday: Don Alfonso Cabello, candidato al Senado, ¿cómo estamos?

Alfonso Cabello: Bien.

Aday: Te quería preguntar, usted ha declarado que quiere ir a Madrid para ser el Pepito Grillo dentro del Senado. ¿Qué puede conseguir realmente un Pepito Grillo de Coalición Canaria dentro de un rodillo de dos grandes partidos que han instrumentalizado España tanto tiempo?

Alfonso Cabello: Pues mira, me atrevería a decir que en un contexto en el que haya dos grandes bloques, o haya un bloque rodillo como tú dices, es fundamental que haya alguien. Yo no sé si como Pepito Grillo, sino que cada martes, en esas comisiones de control que hay en el Senado, pueda poner el foco sobre los problemas que tiene la isla de Tenerife. Y tú imagínate un minuto que tú eres ministro o ministra del Gobierno de España y cada semana tienes que ir al Senado y va a haber alguien que te va a preguntar por la TF-1, por la TF-5, por la gratuidad del transporte en la isla de Tenerife, un martes, otro martes, otro martes, y cuya única obediencia, porque a mí nadie me va a pedir otra obediencia, sea desde aquí. Yo siempre digo que aunque sea por vergüenza ajena, terminarán dando respuesta a los problemas y retos que tiene Tenerife. Por eso yo creo que es fundamental estar y ser contundente.

Aday: Vamos a lo concreto, porque es muy fácil hablar sobre Tenerife, pero me gustaría que en los 100 primeros días me dijeras cuáles son las propuestas que quieres llevar a cabo.

Alfonso Cabello: Pues mira, yo creo que hay una que tiene que ser inmediata, que es la que tiene que ver con la gratuidad del transporte y el 75% de descuento de residentes. ¿Por qué? El próximo día 29 de noviembre va a haber unas elecciones, y si antes del 29 de noviembre Pedro Sánchez no lleva al Consejo de Ministros ampliar la gratuidad del transporte, a partir del 1 de enero en Canarias y en Tenerife se va a volver a pagar por el tranvía y por utilizar las guaguas. Y a partir de ahí, ¿cuál es mi compromiso? Mi primera comparecencia, mi primera comisión de control y mi primera acción como senador defendiendo a Tenerife va a ir en garantizar que se recupere rápidamente esa gratuidad del transporte. Y lo segundo, tiene que ver con el 75% de descuento, porque cuando oyes al Partido Popular hablando de que en sus primeros 100 días va a intentar sentar las bases del nuevo presupuesto, yo creo que se va a correr el riesgo, cuando se empiece a mirar debajo de las alfombras de lo que ha dejado Pedro Sánchez, en que se recorten muchos temas en el conjunto del Estado español. Y a partir de ahí, yo creo que va a hacer falta contundencia a la hora de defender ese 75% de descuento de residentes.

Marruecos, soberanía y geopolítica portuaria

Aday: Coalición Canaria es un partido nacionalista. Vemos que al lado de Canarias hay una amenaza o un país vecino que muchas veces presiona, tanto en las aguas territoriales como cuando vemos maniobras militares. Entonces, ¿dónde está el límite y qué va a presentar o cuáles son las ideas de Coalición Canaria en favor de plantarle cara a Marruecos sobre la soberanía canaria?

Alfonso Cabello: Mira, Coalición Canaria no es un partido soberanista de pancarta. Es un partido soberanista y nacionalista de acción. Y esto, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos muy claro que en todas las reuniones y donde se vaya a hablar de cuál es el futuro de esa vecindad con Marruecos, Canarias debe estar presente. Basta de enterarnos de los temas a través de los medios de comunicación. Mira, nosotros nos enteramos aquí, en Tenerife y en Canarias, de que había un informe de inteligencia que hablaba del incremento de las rutas migratorias y de las mafias hacia determinados puertos africanos, hacia Senegal y Mauritania, y nos enteramos por los medios de comunicación. Eso no es posible. No es posible que jueguen con la frontera sur de España y de Europa sin que nos respeten y nos den la información. Y a partir de ahí, también te digo, tú no eliges a tus vecinos. Esto es como una comunidad de propietarios. Tú tienes que intentar llevarte razonablemente bien, cuando le tienes que cantar las 40 porque sube mucho la música o porque dejan la basura y huele mal, se lo tienes que decir, pero tienes que intentar tener una módica o una buena convivencia. Eso es lo que yo entiendo que nosotros necesitamos con Marruecos. Desde el respeto. Desde el respeto entre iguales, y para eso hace falta que España sea contundente en la defensa de los intereses de Canarias. Y por lo tanto, yo lo que voy a intentar hacer en el Senado es que quien sea ministro o ministra de Asuntos Exteriores tenga claro y le vayamos a controlar cada paso que dé que tenga que ver con Marruecos.

Aday: Hay uno de los temas que a mí me parece fundamental y es el intento de una empresa nacional marroquí en adquirir el 45% de las acciones de Boluda aquí en los puertos de Canarias. Lo que nos dejaría en muchos ámbitos sin esa soberanía, sin ese nacionalismo, debido a que pueden controlar lo que entra, la energía, los movimientos militares que tengamos y demás. ¿Hay algún tipo de propuesta para tratar de paralizar esta compra?

Alfonso Cabello: Por supuesto. Al final nosotros tenemos que ser contundentes con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene que vigilar por quiénes son los operadores que van a ser propietarios de determinadas empresas o van a tener poder de acción sobre sectores o infraestructuras estratégicas. Nuestros puertos son estratégicos, igual que nuestros aeropuertos. Esto en ocasiones en Península o en territorios continentales no se entiende. Pero para nosotros es fundamental no solo qué inversiones se están haciendo en el puerto de Santa Cruz o en Granadilla, sino también saber qué inversiones y quién está detrás de las inversiones que se están realizando en puertos marroquíes. Porque como tú bien sabes, todos somos conscientes de que en puertos marroquíes se están desarrollando infraestructuras con inversiones muy potentes desde China, y nosotros necesitamos que Europa invierta y defienda los intereses de Canarias, porque en nuestra gran vecindad la estrategia que tenga que llevar Europa para el desarrollo del continente africano tiene que contar con Canarias y pasar a través de Canarias.

Aday: Claro, justamente veíamos el otro día cómo el megapuerto que se está construyendo en Dajla, justo enfrente de Canarias, está recibiendo incluso financiación del Banco Central Europeo mientras que nuestros puertos pueden ver limitada su financiación por parte justamente de las regiones ultraperiféricas. ¿Cuál va a ser la exigencia a España sobre el foco en Canarias respecto a este problema?

Alfonso Cabello: La exigencia a España por parte de Coalición Canaria va a ser muy clara. Y es que, al igual que la Unión Europea nos reconoce nuestra condición de región ultraperiférica, 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nosotros necesitamos que eso no sea solo un hito en un tratado. Necesitamos que sea una realidad. En estos días, en estos meses, se está negociando el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, y la Unión Europea ha decidido que en ese nuevo marco las regiones ultraperiféricas son una oportunidad. Para la Unión Europea, tener a Canarias apenas a 100 kilómetros de África es una oportunidad, porque es una cabecera para un continente que se va a desarrollar. Mientras no entendamos esto, no estamos entendiendo la jugada. China no invierte en África por capricho. El único continente que está creciendo a dos dígitos en población, y el continente en el que hay población joven, es el continente africano. Nos guste o no. Europa tiene que tomar conciencia de esta realidad, y por lo tanto, los intereses europeos hacia África tienen que pasar por inversión y reconocimiento del rol estratégico que tiene que jugar Canarias. ¿Cuál es mi posición ante el Gobierno del Estado? Contundencia y seguimiento a la hora de reclamar ese anclaje. E insisto, cada martes, cada texto legal que llegue al Senado, lo voy a fiscalizar al máximo para que la singularidad de Tenerife y de Canarias esté reconocida.

Aday: Veo que muchas veces tratas a Marruecos como un país por el cual nosotros podemos, mientras ellos crecen nosotros también crecer por nuestra cercanía. Sin embargo, ¿no crees que hay una competencia que muchas veces es desleal por, por ejemplo, las tasas verdes que nosotros tenemos que pagar en nuestros puertos?

Alfonso Cabello: Cláusulas espejo. Me refiero, Mercosur. La Unión Europea ha decidido que se abre a Latinoamérica o al mercado americano en términos generales. Mientras los agricultores en Tenerife del tomate tienen que tener unos controles fitosanitarios que les obligan a unos costes, los marroquíes no ni los sudamericanos tampoco. Oiga, tenemos que clarificar las reglas del juego. Nosotros no podemos olvidar una idea, y es que nosotros geográficamente somos africanos. Después ya vemos si culturalmente somos latinoamericanos, y después ya económica y jurídicamente somos europeos. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, Marruecos es una amenaza, pero también es una necesidad en nuestro desarrollo futuro. Yo creo que no hay empresario canario de nivel que no haya intentado su aventura marroquí. Unos con más éxitos que otros. Pero es casi una obligación y nosotros, y cuando digo nosotros es verdad que yo he formado parte del Gobierno de Canarias a lo largo de estos últimos años, creemos en la colaboración científica y en innovación. Nosotros entendemos que las universidades públicas canarias tienen que colaborar con las universidades marroquíes y que los futuros ingenieros y arquitectos marroquíes tengan un conocimiento de cuál es la realidad canaria y cómo poder ir estrechando lazos y no solo pivotar en torno a amenazas.

El Hierro y el drama migratorio en la frontera sur

Aday: Ligado también a este tema está un tema muy recurrente y sobre todo ahora en la isla de El Hierro que es la crisis migratoria que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser la posición de Coalición Canaria en el Senado para tratar de forzar a ese Ministerio de Exteriores a reconocer este problema y cómo solucionarlo?

Alfonso Cabello: A ver, aquí hay dos formas de abordar el problema. Y una es reconocer el mismo. Aquí tú puedes ponerte en el sombrero de Vox o del Partido Popular, que quieren cerrar las fronteras. Vamos a cerrar las fronteras. Alguien me tendrá que explicar cómo se hace eso con el mar. Y después tenemos un Partido Socialista que no acaba de tomar una decisión en materia migratoria. Que lo que hace es ir dando bandazos. Una semana regularizamos, la siguiente semana nos ponemos duros, si son ucranianos sí, si son latinoamericanos... va dando bandazos continuamente y no reconoce el problema estructural que hay en Canarias. A partir de ahí, la propuesta de Coalición Canaria es muy simple. Hace 30 años que está abierta una ruta que es la ruta del Atlántico. Y que es una realidad. Y por lo tanto, tienen que haber infraestructuras estables en Canarias para abordar esa situación. Oye, tenemos que exigir el despliegue de Frontex en origen. Por supuesto. Es que ahora mismo las pateras están llegando a Canarias en función de cómo está el mar. Tú hoy miras hacia el mar, el mar hoy está malo, pero lleva 15 días bueno. ¿Qué ha sucedido en los últimos 15 días? Que han llegado 8.000 migrantes a Canarias. El mar se pone malo, llegan menos. Así de sencillo. Esto no está dependiendo ni de controles policiales, ni de inteligencia internacional. Por lo tanto, ¿qué defiende Coalición Canaria? Que Frontex tiene que estar y España tiene que exigir a la Unión Europea que en las costas de Senegal, en las costas de Marruecos y en las costas de Mauritania tiene que estar Frontex. Que tiene que haber aviones y drones operando y vigilando las costas africanas. Por supuesto que sí.

Aday: Don Alfonso, ¿y qué hacemos con esas personas que llegan a las Islas Canarias?

Alfonso Cabello: Tenemos que intentar derivarlas lo antes posible.

Aday: ¿Derivarlas a dónde muchas veces?

Alfonso Cabello: Claro. En función de eso es de lo que yo digo. Oye, ahí podemos comprar el discurso de Vox sin rascar un poquito más. Que vuelvan inmediatamente a sus países. ¿Cómo? ¿Quién los lleva? ¿A qué países? ¿En qué condiciones? ¿Qué textos legales lo van a apoyar? Yo lo que digo es, oiga, a mí me da miedo que si en un fin de semana como fue este pasado llegan 1.700 personas a La Restinga, digamos, no, los vamos a devolver a sus países, y mientras tanto que se vayan quedando en El Hierro. Amigo, que es que en 10 días llevamos casi 8.000 migrantes. Es que nosotros no podemos soportar, es que El Hierro o Canarias no pueden convertirse en el centro de retención del sur de Europa. Por lo tanto, mientras tanto, que se deriven. Donde sea necesario. Esa gente no viene buscando Canarias. No saben ni dónde están llegando. Vienen buscando Europa. Vienen buscando España. Y a partir de ahí, fíjate, voy a decir algo que sé que no es popular últimamente, es normal que exista esta presión migratoria. ¿Por qué? Porque mientras tú en África te estés muriendo de hambre y no tengas una expectativa de vida, y te estés enfrentando a territorios de conflicto, y veas una expectativa de mejorar tu vida en Europa, esa gente se busca la vida para llegar. Y a partir de ahí, toca a Europa ver si habilita canales o cómo quiere abordarlo. Lo que no es normal es que esa presión la sufra solo Canarias y que los costes sanitarios y el impacto solo lo suframos los canarios y las canarias.

El reto demográfico y la crisis de la vivienda vacacional

Aday: Se publicó ayer, don Alfonso...

Alfonso Cabello: No me llames don, por favor, que miro para atrás a ver si viene mi padre.

Aday: Se publicó ayer un informe de vivienda del Centro de Investigaciones Económicas que reconoce que el 60% del aumento de los precios viene del aumento de la inmigración, hablamos de la ilegal y la legal. ¿Cuál es la solución que propone Coalición Canaria ante este problema que es el aumento del precio de la vivienda y la inmigración de ambos tipos?

Alfonso Cabello: Más casas para los canarios. O las casas primero para los canarios. Canarias ha crecido a un ritmo que es totalmente insoportable. Yo asumo que mi partido político ha formado parte del Gobierno de Canarias a lo largo de las últimas etapas, igual que lo ha hecho el Partido Popular, igual que lo ha hecho el Partido Socialista. Canarias ha crecido a un ritmo aproximado de unas 25.000 personas al año. Eso es insoportable. Tú tienes islas como la isla de Fuerteventura que ha crecido su población en un 181% en 20 años. Es verdad que tienes otra realidad y tienes islas como La Gomera o El Hierro que decrece la población. A partir de ahí, yo creo que Canarias tiene que tener medidas singulares y que no son medidas que valgan para el territorio continental. En Canarias pasa una cosa y es que el 30% de las viviendas, tres de cada diez, las están comprando extranjeros que no viven aquí. A partir de ahí, ¿qué defendemos nosotros? Que durante al menos un periodo de 10 años se limite la compra a quienes quieran comprar en Canarias y no vayan a vivir en Canarias. Y en esos 10 años, ¿qué tenemos que hacer? Más inversión para construir más vivienda, tiene que salir vivienda vacacional de determinados entornos. No es normal que en un pueblo como San Andrés haya 75 viviendas vacacionales, o que en Parque La Reina tú tengas ahora mismo un número de viviendas vacacionales que casi le hace competencia a hoteles completos. Ahora mismo me atrevería a decir que en Canarias hay casi tantas camas en vivienda vacacional como en hoteles.

Aday: La vivienda vacacional representa un 4% del parque inmobiliario.

Alfonso Cabello: Del parque inmobiliario, pero no de la oferta turística. Y ahí es parte importante del abordaje que hay que hacer. Yo defiendo la vivienda vacacional, no nos equivoquemos. Lo que yo defiendo es que la vivienda vacacional no puede ser en determinados entornos o en determinados momentos. Hay un problema ahora mismo de precio de la vivienda de alquiler. Ahora mismo tú no encuentras nada por debajo de los 1.200 euros de alquiler, me atrevería a decir que con dos habitaciones. Oye, no es normal que ahora mismo haya un número por encima de las 100 viviendas vacacionales en el barrio de La Salud. Porque históricamente el negocio turístico no está pensado para ese entorno. ¿Qué creo yo? Que los ayuntamientos tienen que poder, y eso es lo que yo defiendo con la modificación de las leyes en el Senado, la modificación de la ley de bases de régimen local, los ayuntamientos tienen que poder decidir si quieren que el negocio turístico esté en el barrio de La Salud, en El Toscal, o dónde. Y durante al menos un periodo de 10 años, hasta que se pueda construir más. Es que lo que necesitamos es introducir más vivienda en el mercado.

Aday: Claro, pero esto lo que beneficiaría muchísimas veces es a este lobby hotelero, en detrimento de personas que tienen un piso, personas mucho más humildes que lo que quieren hacer es sacar un beneficio extra.

Alfonso Cabello: Mira, vamos a ver, sin beneficiar a nadie. Yo no estoy diciendo que la vivienda vacacional se prohíba, de hecho el Gobierno de Canarias del que yo formo parte la ha regulado. Y ahora mismo por ejemplo hay una moratoria para los próximos 5 años en las islas verdes. En las islas verdes no hemos tocado las viviendas vacacionales. ¿Por qué? Porque no hay un problema con las viviendas vacacionales. ¿Dónde sí tenemos un problema? Donde los canarios y las canarias no están encontrando piso para vivir. No es lo mismo limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en el barrio de La Salud o en San Andrés, que en determinadas zonas de Tenerife Sur donde las viviendas se compran o se venden a un millón de euros y nadie nuestro, por desgracia, puede comprarla. Tenemos que ser conscientes de que hay diferentes realidades y vuelvo y lo enlazo un minuto con la candidatura al Senado. ¿Qué necesitamos nosotros? Leyes específicas que nos permitan dar respuesta a lo singular que tiene Canarias.

Autocrítica, dependencia del voto canario y el pacto con Madrid

Aday: El error es humano tanto en el periodismo como en la política. Y me gustaría preguntarte cuál es la autocrítica que hace Coalición Canaria.

Alfonso Cabello: Yo tengo muy claro cuál es una en clave interna. Coalición Canaria no ha sabido explicar a lo largo de los últimos años la utilidad de votar a un partido nacionalista. Y yo con esto miro con desconsuelo, con cierto grado de envidia, por ejemplo, a los catalanes. Los catalanes votan a izquierda o derecha, pero primero votan a partidos catalanes. Ellos tienen muy claro que como le vaya a Cataluña en inversiones a nivel estatal va a depender de la fortaleza que tengan los partidos catalanes allí. Yo creo que ese es un error de Coalición Canaria o de los partidos nacionalistas, no haberlo sabido explicar. Me pasa mucho que la gente me dice, 'estas no son sus elecciones'. Tus elecciones son cuando es al Cabildo, al Ayuntamiento, al Gobierno de Canarias. Yo siempre explico lo mismo: para un partido nacionalista su razón de ser, la principal motivación, es defender los intereses de Canarias con una voz fuerte en Madrid.

Aday: Muchas veces veo la postura de Coalición Canaria cercana a la regulación del sector empresarial como es el turismo. Teniendo el turismo como motor de la economía canaria, ¿cuáles son las alternativas?

Alfonso Cabello: A ver, no se trata de alternativas o no. Al final, el motor económico de Canarias es el sector turístico, esto es una obviedad y sería del género tonto no reconocerlo. A partir de ahí, es verdad que la Comunidad Autónoma Canaria tiene unos indicadores en pobreza, en salarios medios, etcétera, que necesitan ser analizados porque estamos a la cola del conjunto del Estado español en muchas ocasiones. ¿Qué toca? Sacar más rendimiento del sector turístico, mejorar el sector turístico, y que el sector turístico haga de locomotora de otros sectores. Hay sectores que están despuntando de una manera importante en Canarias: la economía azul, el sector audiovisual, el sector tecnológico, incluso el aeroespacial. Nosotros para poder competir en igualdad de condiciones con el conjunto de la Unión Europea, nos toca que nuestro REF sea entendido y aprovechado. Cuando tú tienes un número de diputados y diputadas canarios de esas franquicias que son el Partido Socialista y el Partido Popular, que son rehenes silenciosos de sus jefes en Madrid... esa gente no va a hablar nunca ni va a opinar nada diferente de lo que opinen sus jefes. Y tú acabas aceptando que la voz de Canarias es Cristina Valido o lo era antes Ana Oramas.

Aday: El Partido Nacionalista Canario va a dar voz a los problemas que tenemos en Canarias. Sin embargo yo me pregunto cuáles son las líneas rojas y hasta qué punto están dispuestos, por ejemplo, a pactar con Vox en favor de Canarias.

Alfonso Cabello: Mira, nosotros vamos a pactar con quien quiera ser presidente de España. Alberto Núñez Feijóo intentó ser presidente del Gobierno en el 2023. Y llamó a Fernando Clavijo. Alberto Núñez Feijóo vino a Canarias y se cogió un papelito y se apuntó las cosas que Coalición Canaria pedía si quería ser presidente de España. Y ese papelito lo firmó. A los pocos días, Pedro Sánchez llama a Fernando Clavijo. ¿Qué papel le pone Fernando Clavijo encima de la mesa a Pedro Sánchez? El mismo papel, el mismo documento. ¿Y sabes lo que hizo Pedro Sánchez? Firmarlo. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez firmaron exactamente el mismo documento. Y eso se va a repetir a partir del 29 de noviembre. Quien quiera ser presidente de España va a tener, si quiere contar con los votos de Coalición Canaria, que venir y comprometerse con una serie de asuntos. Si ese gobierno depende de dos votos de Coalición Canaria, le va a salir caro. Y entonces vamos a hablar del convenio de carreteras, vamos a hablar del tercer carril en el Tenerife Norte, vamos a hablar de la congestión de nuestros aeropuertos, y vamos a hablar de vivienda de verdad en la Comunidad Autónoma Canaria. Ese sería el ideal, desde mi perspectiva, es alguien que dependa del voto de los canarios y las canarias.

Aday: Alfonso, un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias.

Alfonso Cabello: Muchísimas gracias a ti, gracias por el ratito.