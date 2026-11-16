CC reclama una representación canaria en las Cortes sin depender de los partidos estatales

Coalición Canaria-Primero Canarias ha defendido este lunes en La Palma que sus representantes en las Cortes Generales mantendrán autonomía respecto a los partidos estatales y condicionarán sus apoyos a los compromisos que obtengan para las islas tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

La cabeza de lista al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha participado en un encuentro informativo en el Parador de Turismo de La Palma, en Breña Baja, junto al número dos de la candidatura, Jonathan Felipe, y la candidata al Senado por la isla, Míriam Perestelo.

Valido ha llamado a votar teniendo en cuenta las necesidades específicas de Canarias y La Palma y ha defendido que los representantes elegidos por el archipiélago respondan ante los ciudadanos de las islas y no ante las direcciones nacionales de los partidos.

Condiciones para apoyar al próximo Gobierno

La candidata, que fue la única diputada de Coalición Canaria durante la pasada legislatura, ha avanzado que su formación planteará condiciones a los partidos que necesiten sus votos para gobernar España.

Valido sostiene que algunos de los acuerdos alcanzados para Canarias durante anteriores legislaturas se produjeron cuando las fuerzas estatales necesitaron el respaldo de los nacionalistas.

La dirigente de CC ha contrapuesto esa posición con la disciplina de voto de los grandes partidos nacionales y ha defendido que los 15 diputados que Canarias elige para el Congreso centren su actividad en los asuntos que afectan al archipiélago.

La Palma, en la campaña del 29-N

Jonathan Felipe ha señalado que el actual escenario político y económico hace especialmente relevante, a juicio de su formación, que Canarias y La Palma mantengan representación propia en las Cortes.

Míriam Perestelo, por su parte, ha defendido el trabajo realizado por Valido durante la pasada legislatura y ha asegurado que una representación nacionalista permitiría trasladar a Madrid las demandas de los sectores y entidades de La Palma.

Coalición Canaria-Primero Canarias concurre a las elecciones del 29 de noviembre con Cristina Valido como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife y Teodoro Sosa al frente de la candidatura por Las Palmas.