Clavijo exige a Sánchez pruebas de que ha pedido el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, exigirá este martes al Ejecutivo de Pedro Sánchez que demuestre documentalmente que ha solicitado el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia para frenar la salida de cayucos hacia el Archipiélago. Clavijo trasladará esta reclamación a la Comisión Interministerial de Migraciones, que se reunirá en Madrid, después de un fin de semana marcado por la llegada masiva de embarcaciones a El Hierro.

El presidente autonómico considera que la situación migratoria, lejos de mejorar, ha empeorado y denuncia que los compromisos adquiridos por el Gobierno central en la última reunión interministerial no se han cumplido en su totalidad. Entre las principales reclamaciones figuran los refuerzos sanitarios que necesita El Hierro, cuyos servicios asistenciales continúan sometidos a una fuerte presión.

Clavijo ha reconocido el despliegue de nuevos medios de Salvamento Marítimo en la isla, aunque ha advertido de que las tripulaciones están teniendo que encadenar jornadas de trabajo. También ha cuestionado la eficacia de las gestiones diplomáticas anunciadas para evitar las salidas desde Senegal y Gambia, al considerar que las embarcaciones siguen llegando y que incluso se han incrementado.

Clavijo reclama pruebas de la activación de los mecanismos europeos

La exigencia del presidente canario no se limita al despliegue de Frontex. Clavijo sostiene que el Gobierno autonómico sigue sin disponer de documentación que acredite que España ha solicitado la activación de los cuatro mecanismos europeos planteados para afrontar la emergencia migratoria: el sistema de Protección Civil, la Agencia de Asilo, Frontex y el fondo de solidaridad.

Tras mantener la pasada semana una reunión telemática con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, Clavijo aseguró que no ha recibido ninguna prueba de que esas solicitudes se hayan formalizado. Por ello, acudirá este martes a Madrid para reclamar respuestas sobre las actuaciones que se están desarrollando en los países de origen de los cayucos.

"A Canarias ya no le valen las palabras", ha advertido el presidente autonómico, que ha pedido documentos concretos para comprobar qué medidas ha puesto en marcha el Ejecutivo central. También ha expresado su decepción por la falta de avances en las ayudas comprometidas para las familias y los negocios de La Restinga, así como por la ausencia de los refuerzos sanitarios anunciados para El Hierro.

Respecto a la posibilidad de desplegar a la Armada en Canarias, una petición planteada por el Partido Popular, Clavijo considera que no resolvería el problema de las salidas. A su juicio, una vez localizado un cayuco, el Ejército únicamente podría trasladarlo hasta las costas del Archipiélago. Por ello, insiste en que la actuación debe producirse en origen, antes de que las embarcaciones emprendan la travesía.

El Gobierno central asegura que ha solicitado el despliegue

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informó de que España ya ha solicitado el despliegue de Frontex en Senegal y Gambia. Pestana ha defendido que el Ejecutivo central está haciendo todo lo posible para responder a la emergencia migratoria y ha calificado de injustas las críticas de Clavijo.

El representante del Estado también ha confirmado que el acuartelamiento de Las Canteras, en La Laguna (Tenerife), se pondrá en funcionamiento estos días como nuevo recurso de acogida. La instalación permitirá ampliar la capacidad de respuesta en Canarias, aunque se mantendrán las derivaciones de inmigrantes hacia otros puntos de la red de acogida nacional.

Según los datos facilitados por Pestana, de las 24.000 personas que han llegado por la ruta canaria, unas 17.000 lo han hecho a El Hierro. Actualmente, la isla mantiene alrededor de 2.000 personas, una cifra que refleja la presión que soporta el territorio herreño.

El delegado del Gobierno ha defendido asimismo la colaboración con los países de origen y tránsito como la vía para abordar las salidas, frente a la propuesta de desplegar la Armada. La reunión de este martes en Madrid deberá servir para aclarar si existe una solicitud formal de activación de los mecanismos europeos y qué medidas se están adoptando para frenar las salidas desde África occidental.