Cuatro embarcaciones persiguen durante media hora a un catamarán español que navegaba hacia Canarias

Una travesía hacia Canarias estuvo a punto de convertirse en una situación de emergencia para los ocho ocupantes de un catamarán español. La tripulación del Oummoulcolzom, conocido como OZ, ha denunciado que cuatro embarcaciones, identificadas por sus ocupantes como marroquíes, los persiguieron durante aproximadamente media hora mientras navegaban por el Atlántico.

El incidente se produjo durante el viaje que el velero realiza desde Cartagena hacia el archipiélago para participar en la Atlantic Rally for Cruisers (ARC 2026), una competición náutica internacional que tiene en Gran Canaria uno de sus principales puntos de referencia.

Según el relato difundido por los propios navegantes en redes sociales, las cuatro embarcaciones comenzaron a aproximarse al catamarán y mantuvieron la persecución durante unos treinta minutos, generando una situación de considerable tensión a bordo.

Los tripulantes temieron que pudiera producirse un abordaje y decidieron aumentar la velocidad de navegación hasta alcanzar los nueve nudos.

El capitán también emitió una llamada de alerta marítima para advertir a otras embarcaciones de lo que estaba sucediendo.

Finalmente, los cuatro barcos abandonaron la persecución y el catamarán consiguió continuar su travesía sin que se registraran daños personales.

El episodio, conocido este lunes 16 de noviembre, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que merece atención: qué capacidad de protección y asistencia tienen las embarcaciones civiles cuando se enfrentan a situaciones potencialmente peligrosas durante sus travesías por aguas internacionales.

Una persecución en alta mar que obligó a activar una alerta

El OZ, propiedad del empresario cartagenero Alfonso Torres, navegaba frente a las costas de Marruecos cuando sus ocupantes detectaron la aproximación de las cuatro embarcaciones.

La tripulación ha relatado que la situación les hizo temer por su seguridad y que la maniobra de evasión fue necesaria para evitar que los otros barcos continuaran acercándose.

De acuerdo con la información difundida por el medio regional La 7, el capitán realizó una llamada de seguridad de tipo pan-pan, utilizada en situaciones urgentes que requieren atención, aunque no necesariamente exista un peligro grave e inmediato para la vida.

La decisión permitió alertar a otros navegantes y activar una cadena de comunicaciones con personas que seguían la travesía desde tierra.

La Guardia Civil y la Armada Española se interesaron por el estado de los ocho tripulantes, mientras que desde Canarias se ofreció asistencia para el resto del recorrido.

Los ocupantes del catamarán agradecieron públicamente el apoyo recibido y confirmaron que se encontraban bien, aunque continuaban navegando con especial precaución.

Por el momento, no consta en las informaciones publicadas que se haya producido un abordaje, que los perseguidores portaran armas o que existiera una intervención directa contra las cuatro embarcaciones.

Tampoco se ha difundido una identificación oficial de sus ocupantes ni una explicación contrastada de los motivos de la persecución.

Estas circunstancias deberán aclararse antes de atribuir al incidente una finalidad delictiva concreta.

La seguridad de las rutas hacia Canarias, una cuestión que exige respuestas

La travesía del OZ forma parte de su desplazamiento hacia Gran Canaria, desde donde está previsto que continúe hacia el Caribe.

El catamarán figura como el único participante con bandera española en la División IV de multicascos de la ARC 2026, con destino final a Rodney Bay, en Santa Lucía.

Aunque el incidente terminó sin heridos, lo ocurrido plantea interrogantes sobre la seguridad de la navegación recreativa y deportiva en las rutas atlánticas próximas al noroeste de África.

La primera cuestión es determinar con precisión dónde se produjo la persecución y qué autoridades tenían capacidad de actuación en esa zona marítima.

También sería necesario conocer si la tripulación ha presentado una denuncia formal y si las autoridades españolas o marroquíes han abierto alguna investigación.

No se trata de dar por acreditado un episodio de piratería sin pruebas suficientes, sino de esclarecer un incidente que obligó a ocho ciudadanos a realizar maniobras evasivas y emitir una alerta durante su navegación.

La seguridad marítima exige mecanismos de coordinación que permitan responder con rapidez ante situaciones de riesgo, especialmente en rutas utilizadas por embarcaciones deportivas, pesqueras y comerciales.

El respaldo prestado por la Guardia Civil, la Armada y las personas que colaboraron desde tierra constituye un elemento relevante de lo ocurrido. Sin embargo, conocer cómo se produjo esa asistencia y qué seguimiento se realizará del incidente ayudaría a determinar si son necesarias medidas adicionales.

Canarias ocupa una posición estratégica en las rutas marítimas del Atlántico y recibe cada año embarcaciones de numerosos países que utilizan sus puertos como escala para cruzar hacia América.

La protección de esas travesías merece una atención que vaya más allá de los episodios que consiguen repercusión pública.

Mientras tanto, el OZ continúa su navegación hacia el archipiélago después de una experiencia que sus ocupantes difícilmente olvidarán.

La tripulación ha logrado llegar a salvo a esta fase del recorrido. Queda por esclarecer quiénes estaban a bordo de las cuatro embarcaciones, por qué siguieron al catamarán y si el incidente tendrá consecuencias en materia de seguridad marítima.