Detenido tras huir en una camioneta por varios municipios de Tenerife y golpear un coche policial

La Policía Canaria ha detenido durante la madrugada de este lunes a un conductor que se dio a la fuga en una camioneta y protagonizó una persecución por varios municipios de Tenerife.

Los hechos comenzaron en la avenida de Los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, cuando una patrulla observó que otro vehículo seguía a la camioneta haciendo sonar repetidamente el claxon y realizando ráfagas de luces.

Los agentes dieron el alto al conductor para comprobar lo que ocurría, pero este desatendió las indicaciones policiales y continuó circulando.

A partir de ese momento se activó un dispositivo coordinado desde el Cecoes 112 en el que participaron distintas policías locales y la Guardia Civil.

La persecución continuó por la carretera de La Esperanza en dirección al Parque Nacional del Teide. Durante el seguimiento se incorporaron una segunda patrulla de la Policía Canaria y efectivos de la Policía Local de El Rosario.

En uno de los intentos de interceptar la camioneta, un vehículo de la Policía Local de El Rosario sufrió un impacto que le impidió continuar participando en el operativo.

Posteriormente se sumaron dos patrullas de la Guardia Civil, mientras los agentes mantenían el seguimiento del vehículo y coordinaban sus posibles itinerarios.

La persecución terminó después de que una patrulla de la Policía Local de Granadilla de Abona estableciera un cierre de la vía que bloqueó el paso de la camioneta y permitió su interceptación.

El conductor fue detenido por agentes de la Policía Canaria con la colaboración del resto de cuerpos participantes.

En el dispositivo intervinieron efectivos de las policías locales de El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Arona, además de la Guardia Civil.