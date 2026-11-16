Drago propone limitar la compra de vivienda a no residentes y un salario mínimo propio para Canarias

Drago Canarias propone limitar la compra de viviendas a personas no residentes en el archipiélago, independientemente de su nacionalidad, y establecer un salario mínimo específico adaptado al coste de la vida en las islas.

Son dos de las principales medidas incluidas en el programa electoral presentado este lunes por la formación para las elecciones generales del 29 de noviembre, que incorpora también una ley de residencia, medidas para reducir la presión turística y nuevas reivindicaciones competenciales.

La portavoz de Drago en Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez, ha explicado que la limitación para adquirir viviendas afectaría tanto a extranjeros como a ciudadanos procedentes del resto de España que quieran comprar una segunda residencia sin vivir habitualmente en Canarias.

La formación plantea además una ley de residencia vinculada a criterios de carga demográfica para regular la residencia y el empadronamiento en las islas.

Vivienda pública y reducción de la presión turística

Drago vincula estas propuestas con el encarecimiento de la vivienda, la presión sobre las infraestructuras y servicios públicos y el coste de la vida.

En materia residencial, plantea aumentar el parque público, utilizar viviendas de la Sareb y destinar a este fin terrenos actualmente dependientes del Ministerio de Defensa.

El programa apuesta también por el decrecimiento turístico y por diversificar la economía canaria hacia actividades como la industria, la tecnología, el sector farmacéutico o los videojuegos.

Entre sus medidas medioambientales figura igualmente establecer cupos para residentes en espacios naturales que sufran una elevada presión turística e impulsar comunidades energéticas de autoconsumo.

Un salario mínimo específico para Canarias

En el ámbito laboral, Drago propone crear un marco canario de relaciones laborales que permita establecer un salario mínimo propio teniendo en cuenta el coste de la vida en el archipiélago.

También reclama transferir a Canarias las competencias de la Inspección de Trabajo y plantea una ley específica para las camareras de pisos que contemple una jornada de 35 horas y la jubilación anticipada.

Para los autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo, la formación propone establecer una cuota cero. Drago calcula que la medida supondría un ahorro anual de entre 2.471 y 3.632 euros, según cada caso.

En servicios públicos, el partido plantea aumentar los recursos destinados a formación profesional y universidad pública, eliminar los conciertos con la sanidad privada y establecer un complemento de insularidad para las pensiones más bajas.

Más competencias para Canarias

El programa incorpora además propuestas de carácter institucional, como reclamar competencias plenas sobre las costas y el mar, crear una circunscripción canaria para las elecciones europeas y reconocer en la Constitución lo que Drago denomina la "realidad nacional canaria".

En materia migratoria, la formación reclama más recursos para Salvamento Marítimo, el cumplimiento de las derivaciones de menores entre comunidades autónomas y el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.

Drago también defiende que determinadas decisiones sobre proyectos estratégicos puedan someterse a referéndums vinculantes en cada isla, entre ellas las relacionadas con la minería, las tierras raras o determinados espacios naturales.