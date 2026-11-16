El Estado reabrirá el campamento de Las Canteras en Tenerife para aliviar las derivaciones desde El Hierro

El Gobierno central prevé reabrir próximamente el campamento de Las Canteras, en La Laguna, después de las obras de reforma realizadas en las instalaciones, con el objetivo de disponer de más plazas para facilitar las derivaciones de migrantes desde El Hierro hacia Tenerife y posteriormente hacia la península.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha avanzado este lunes la medida y ha señalado que la instalación permitirá disponer de un colchón de plazas ante el fuerte incremento de llegadas registrado durante las últimas semanas.

Según los datos ofrecidos por Pestana, Canarias ha recibido en lo que va de año alrededor de 24.000 migrantes, de los que unos 17.000 habrían llegado a El Hierro.

Actualmente permanecen en la isla aproximadamente 2.000 adultos, distribuidos entre los recursos gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los dispositivos de la Policía Nacional.

Traslados diarios desde El Hierro

El delegado ha señalado que continúan realizándose derivaciones prácticamente a diario hacia otras islas y hacia recursos situados en la península.

En este dispositivo participan la Policía Nacional, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, el Servicio Canario de Salud, Cruz Roja, el Cabildo de El Hierro y Tragsa, entre otros organismos.

Pestana también ha destacado la puesta en marcha de trayectos especiales de Fred. Olsen entre El Hierro y el sur de Tenerife para facilitar los desplazamientos, junto con los servicios habilitados para trasladar a los migrantes una vez que abandonan la isla.

Además, se trabaja en retirar los cayucos acumulados en el puerto de La Restinga para reducir su impacto sobre la actividad habitual del muelle.

Pestana rechaza desplegar a la Armada

El delegado del Gobierno ha rechazado la propuesta realizada por el PP para desplegar a la Armada ante el incremento de llegadas y considera que los medios actualmente destinados al rescate marítimo son suficientes para esa función.

Pestana ha señalado que El Hierro dispone de tres salvamares y que está prevista la incorporación de una guardamar como refuerzo.

También ha apuntado a la cooperación con los países de origen y tránsito como una de las vías para reducir las salidas y ha señalado que Senegal prevé reforzar nuevamente la vigilancia de su costa.

El delegado ha defendido asimismo la respuesta del Gobierno central y ha recordado que las personas llegadas a Canarias están siendo acogidas y posteriormente derivadas hacia otros recursos del archipiélago o de la península.

La reapertura del campamento de Las Canteras se incorpora así al dispositivo destinado a aumentar temporalmente la capacidad de acogida y acelerar las salidas desde El Hierro, donde continúan concentrándose buena parte de las llegadas de la actual ruta migratoria.