El Gobierno tiene hasta este jueves para responder a la ley de vivienda de NC con más impuestos y cesiones forzosas

El Gobierno de Canarias tiene hasta el jueves 19 de noviembre para pronunciarse sobre la proposición de ley de Nueva Canarias-Bloque Canarista que plantea construir unas 44.000 viviendas protegidas e intervenir el mercado. El Ejecutivo de CC y PP ha solicitado dos prórrogas desde que recibió la iniciativa, registrada en septiembre, mientras el partido propone blindar por ley una inversión anual y ampliar la intervención sobre las viviendas privadas.

La última ampliación, acordada por la Mesa del Parlamento el 3 de noviembre, concedió otros quince días naturales. El trámite pendiente es que el Gobierno manifieste su criterio sobre la toma en consideración y su conformidad o disconformidad con la tramitación. No supone adjudicar obras ni aprobar las promociones anunciadas.

La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Nueva Canarias. En su presentación, Carmen Hernández situó en unas 37.000 personas la lista de demandantes de vivienda protegida y defendió combinar la promoción pública con la iniciativa privada.

Una inversión obligatoria del 0,4% del PIB

La propuesta exige destinar cada año, durante cinco ejercicios, al menos el 0,4% del PIB canario a facilitar el acceso a la vivienda. Hernández cifró esa referencia en unos 256 millones de euros anuales con la estimación económica utilizada para 2026. El compromiso presupuestario dependería, por tanto, de la evolución de la economía y no quedaría fijado para siempre en esa cantidad.

El texto sitúa en 2032 el horizonte para que la vivienda protegida represente al menos el 4% del parque residencial y vincula esa meta a construir unas 44.000 viviendas. Para financiarlas enumera recursos autonómicos, estatales y europeos. La planificación concreta de las actuaciones, con objetivos y ficha financiera, se remite a un plan posterior.

La obligación de reservar dinero quedaría así escrita en la ley antes de disponer de ese desarrollo. En la presentación, la propia Hernández reclamó cambios en el Instituto Canario de la Vivienda y en Visocan, a los que reprochó su ineficacia. La propuesta exige más recursos a una estructura cuya capacidad de ejecución cuestionan sus promotores.

Más impuestos y menos libertad para los propietarios

Nueva Canarias acompaña su propuesta de vivienda protegida con una ampliación del poder de la Administración sobre los inmuebles privados. El texto permitiría obligar a los grandes tenedores a ceder viviendas entre cinco y diez años ante incumplimientos persistentes relacionados con su desocupación injustificada. Aunque prevé una compensación económica, la cesión no dependería del consentimiento del propietario, que quedaría apartado de la decisión sobre el uso de su inmueble durante ese periodo.

La presión también llegaría por la vía fiscal. La iniciativa plantea un tipo del 20% en transmisiones patrimoniales para determinadas compras, incluidas las realizadas por quienes tengan más de diez viviendas. Frente al tipo general del 6,5% que recoge el propio texto, supone más que triplicar el gravamen. La adquisición soportaría así una carga fiscal mucho mayor por el patrimonio inmobiliario del comprador.

El proyecto incluye deducciones por alquiler y rebajas para acceder a una vivienda habitual, sujetas a requisitos. Pero esos incentivos conviven con medidas que restringen la capacidad de otros propietarios para administrar sus bienes y encarecen fiscalmente sus inversiones.