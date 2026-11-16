El PP exige el despliegue urgente de Frontex ante la presión migratoria que soporta El Hierro

La crisis migratoria de El Hierro vuelve a situarse en el centro de la confrontación política a dos semanas de las elecciones generales. El Partido Popular ha exigido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez el despliegue urgente de Frontex en Canarias y un refuerzo inmediato de los medios de seguridad, rescate y atención sanitaria ante la presión que soporta la isla.

El candidato popular al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha trasladado estas reclamaciones durante un encuentro con colectivos vecinales celebrado en La Laguna, donde ha acusado al Ejecutivo central de incumplir sus compromisos en materia migratoria.

El dirigente popular considera que la situación requiere decisiones inmediatas y una respuesta que no se limite a gestionar las llegadas de embarcaciones una vez que alcanzan las costas del archipiélago.

Sus declaraciones se producen después de una jornada de extraordinaria intensidad en la Ruta Canaria. González de Vega ha citado un balance de 1.235 migrantes llegados el sábado a bordo de doce cayucos, en un episodio que vuelve a evidenciar la presión sobre los dispositivos de emergencia.

El repunte ha situado nuevamente a El Hierro ante una realidad especialmente compleja: una isla con recursos limitados que debe atender operaciones de rescate, desembarcos, asistencia sanitaria y traslados de numerosas personas en periodos muy reducidos.

El PP reclama Frontex, refuerzos policiales y apoyo de las Fuerzas Armadas

La propuesta del Partido Popular contempla un dispositivo de respuesta más amplio, con participación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

También reclama ampliar los medios disponibles para Salvamento Marítimo y los servicios sanitarios, dos ámbitos sometidos a una elevada presión durante las últimas jornadas.

González de Vega ha puesto especial atención en el desgaste de los profesionales que trabajan directamente en la emergencia, así como en las consecuencias que la situación tiene para los residentes.

El candidato ha denunciado que la falta de recursos obliga a adoptar soluciones asistenciales extraordinarias, entre ellas la utilización de espacios no concebidos inicialmente para la hospitalización.

La situación del Hospital Insular de El Hierro constituye uno de los puntos de preocupación. El propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este domingo que aproximadamente un tercio de sus treinta camas disponibles están ocupadas por personas migrantes.

La presión sobre la atención sanitaria se suma a las necesidades de seguridad, limpieza, logística y coordinación que generan las llegadas de cayucos.

El PP también reclama una actuación diplomática más intensa en los países de origen y tránsito, con el objetivo de combatir las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y reducir los riesgos de una travesía que continúa cobrando vidas en el Atlántico.

La exigencia de Frontex no procede únicamente de los populares. El Gobierno de Canarias también ha solicitado el despliegue de la agencia europea en aguas del archipiélago dentro de las medidas defendidas ante el Estado.

Sin embargo, el alcance de una eventual operación y su calendario todavía requieren concreción.

Torres anuncia nuevos medios mientras El Hierro espera resultados

La reclamación del PP coincide con la visita realizada este domingo a La Restinga por el ministro Ángel Víctor Torres, acompañado por el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Torres ha anunciado que Canarias contará próximamente con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo. Su llegada, inicialmente prevista para este domingo o el lunes, se ha retrasado por las condiciones meteorológicas y marítimas, por lo que se espera entre el lunes y el martes.

El ministro también ha convocado para el próximo martes una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Migraciones, en la que se analizarán los acontecimientos de la última semana y posibles medidas adicionales.

El Ejecutivo central recuerda que en la anterior reunión interministerial se aprobaron 15,2 millones de euros para reforzar los recursos de acogida y un millón adicional destinado a Cruz Roja.

En relación con Frontex, Torres ha asegurado que España ha solicitado el despliegue de la agencia en países africanos y que la propuesta ha sido aceptada, aunque todavía debe completarse su tramitación administrativa.

Conviene distinguir esta actuación de la presencia operativa en aguas canarias que reclaman el PP y el Gobierno autonómico, ya que no se trata necesariamente del mismo dispositivo.

La respuesta estatal también contempla mantener hasta diciembre el avión español destinado a labores de vigilancia en Senegal y continuar los contactos diplomáticos con países de la costa occidental africana.

Pese a estos anuncios, permanecen abiertas cuestiones fundamentales sobre la capacidad real de los dispositivos de emergencia y la rapidez con la que pueden desplegarse los recursos adicionales.

El Hierro necesita conocer cuántos efectivos se incorporarán, cuándo estarán disponibles y qué medidas permitirán evitar que los servicios públicos vuelvan a verse sometidos a situaciones de saturación.

La discusión política sobre inmigración seguirá ocupando buena parte de la campaña electoral, pero las necesidades de la isla no dependen del calendario de los partidos.

Los anuncios, las partidas económicas y las reuniones institucionales deberán traducirse en medios operativos y mejoras comprobables para quienes trabajan en primera línea, para los residentes y para las personas que son rescatadas en el mar.

La próxima reunión interministerial será una oportunidad para concretar esas respuestas. El Hierro espera resultados.