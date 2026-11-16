El PSOE cuestiona el peso de los conciertos sanitarios en Canarias y reclama reforzar la sanidad pública

El PSOE ha llevado este lunes a la campaña electoral del 29-N la situación de la sanidad pública en Canarias, con críticas a las listas de espera, la atención primaria y el peso de los conciertos con centros privados.

Los candidatos socialistas al Congreso y al Senado por Tenerife, Marta Arocha y Pedro Martín, han defendido ante el Hospital Universitario de Canarias (HUC) que el aumento de recursos recibidos por la comunidad autónoma debe traducirse en una mejora de la asistencia sanitaria.

Arocha ha asegurado que Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor peso de los conciertos con empresas privadas, aunque la formación no concreta en la información difundida qué indicador emplea para establecer esa posición.

La candidata ha vinculado esta situación con las dificultades que, a juicio del PSOE, atraviesa el sistema público, entre ellas las listas de espera, la presión sobre los servicios de urgencias y los problemas para acceder a atención primaria.

El PSOE cuestiona la gestión de los recursos

Pedro Martín ha puesto el foco en la financiación que recibe Canarias y ha cifrado en más de 8.000 millones de euros los recursos correspondientes a 2026, frente a algo más de 6.000 millones en 2023.

El dirigente socialista ha recordado que corresponde al Gobierno autonómico decidir cómo distribuye esos fondos y ha responsabilizado al Ejecutivo canario de que el aumento de recursos no se haya traducido, según su análisis, en una reducción suficiente de las listas de espera.

Los socialistas reclaman también aumentar la creación de plazas sociosanitarias para personas mayores, al considerar que la falta de estos recursos provoca que pacientes que podrían recibir otro tipo de atención continúen ocupando camas hospitalarias.

Reclaman más recursos para atención primaria

Arocha ha defendido la sanidad pública como mecanismo para garantizar el acceso a la asistencia con independencia de los ingresos o el lugar de residencia.

La formación ha destacado además las medidas adoptadas por el Gobierno central en ámbitos como atención primaria, salud mental y programas de cribado y ha reclamado mantener la financiación destinada a las comunidades autónomas.

El PSOE asegura que, si continúa en el Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre, exigirá mantener estos recursos y reclamará al Ejecutivo de Canarias que priorice su utilización en los servicios públicos esenciales.

La sanidad se incorpora así al debate de la campaña electoral, en un momento marcado en Canarias por las movilizaciones de los médicos y por las discrepancias entre el Gobierno autonómico y los sindicatos sobre las condiciones laborales y la organización del Servicio Canario de la Salud.