El rearme de Marruecos cerca a Canarias, 28.000 millones en gasto militar desestabilizan la frontera sur

El equilibrio geoestratégico en la frontera sur de España, a las puertas mismas de Canarias, se tambalea ante una escalada militar sin precedentes. Marruecos y Argelia han apretado el acelerador de una carrera armamentística que destinará más de 28.000 millones de euros a gasto militar en 2025. Este rearme, enmarcado en el recrudecimiento del conflicto por el Sáhara Occidental, no es una anécdota lejana; se produce a escasos 100 kilómetros de las costas del Archipiélago, elevando exponencialmente los riesgos para la seguridad y la estabilidad económica de las Islas.

Mientras Argelia consolida sus capacidades defensivas, los movimientos de Rabat responden a una estrategia de corte claramente expansionista. Marruecos está reforzando su fuerza aérea con cazas F-16 y modernizando su arsenal terrestre y naval con tecnología punta adquirida a Estados Unidos e Israel. Sin embargo, este músculo militar no solo mira hacia el desierto del Sáhara, sino que proyecta su sombra sobre el Atlántico, coincidiendo con unas aspiraciones territoriales que amenazan directamente la soberanía española en Canarias.

La amenaza sobre las aguas y los fondos marinos

El rearme marroquí no puede desvincularse de sus recientes maniobras legislativas y diplomáticas para apoderarse del control de los espacios marítimos. La delimitación de las aguas territoriales entre España y Marruecos sigue siendo una cuestión sin resolver, una indefinición que Rabat aprovecha para imponer su propia agenda. El objetivo último no es otro que el control de los codiciados minerales estratégicos, como el teluro y el cobalto, que albergan los fondos oceánicos próximos a Canarias, especialmente en el área del monte Tropic.

La inacción del Gobierno central ante esta estrategia de asfixia territorial genera una preocupante inseguridad jurídica. Permitir que una potencia vecina expanda unilateralmente su área de influencia marítima, respaldada ahora por un ejército cada vez más disuasorio, supone una dejación de funciones inaceptable. Para el desarrollo económico de Canarias, que depende vitalmente de la libre navegación, el comercio seguro y el aprovechamiento soberano de sus recursos, la pasividad de Madrid frente a los envites de Rabat representa un coste de oportunidad inasumible.

El impacto económico de la vulnerabilidad geoestratégica

La militarización del entorno canario trasciende el ámbito estrictamente defensivo; es un factor determinante para la economía del Archipiélago. La percepción de inestabilidad en una región hiperdependiente del turismo y de las cadenas de suministro marítimas actúa como un lastre directo sobre la inversión extranjera. Un vecino fuertemente armado, que instrumentaliza la presión migratoria en la ruta atlántica como herramienta de chantaje político y que aspira a controlar el espacio aéreo contiguo, deteriora severamente el clima de confianza necesario para el crecimiento económico de las Islas.

El rearme de Marruecos exige una respuesta firme y calculada. La defensa de la soberanía en Canarias no admite cesiones implícitas. Ignorar que Rabat está fortaleciendo sus incentivos militares para forzar una reconfiguración territorial a costa del espacio marítimo canario es una temeridad que el Archipiélago terminará pagando con pérdida de riqueza, competitividad y soberanía.