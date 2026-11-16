Gesplan asumirá la gestión del 112 Canarias y la atención a víctimas de violencia de género

La empresa pública Gesplan asumirá la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias y del servicio específico de atención a mujeres víctimas de violencia de género, dentro de la reestructuración del sistema de emergencias emprendida por el Gobierno autonómico.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha trasladado este lunes al Consejo de Gobierno el traspaso de estas funciones, que actualmente dependen de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).

Con la reorganización, GSC quedará dedicada fundamentalmente al ámbito sanitario y al transporte sanitario, mientras Gesplan concentrará la gestión vinculada al 112 y a la coordinación de emergencias.

Una transición de varias semanas

Miranda ha asegurado que el cambio no afectará al funcionamiento del sistema y ha explicado que la transición comenzó hace meses, aunque su materialización completa todavía requerirá "semanas, algún mes".

El traspaso incluirá personal, materiales y contratos. Según el consejero, se mantendrán además todos los derechos laborales adquiridos por los trabajadores que pasen a Gesplan.

El Ejecutivo justifica la reorganización por el crecimiento de la población, la actividad turística y el aumento de los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos.

La intención es que el 112 continúe atendiendo las emergencias ordinarias y pueda transformarse, cuando sea necesario, en un centro de coordinación operativa para responder a episodios de mayor alcance.

Gesplan ya participaba durante 2026 en grupos de análisis y apoyo relacionados con emergencias, una experiencia que el Gobierno utiliza como base para asumir las nuevas competencias.

Dos millones más en el presupuesto

La reestructuración viene acompañada de un incremento de aproximadamente dos millones de euros en los presupuestos de 2027 destinados al sistema de emergencias.

Entre las actuaciones previstas figura la creación de una nueva base de helicópteros en Lanzarote y el despliegue de personal de la Dirección General competente en las distintas islas.

El Gobierno pretende así separar con mayor claridad las funciones sanitarias que seguirá gestionando GSC de la coordinación de emergencias que quedará bajo responsabilidad de Gesplan.