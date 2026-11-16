La ULL restringe los accesos a Derecho y Economía cuatro horas antes de la llegada de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) afronta este lunes una jornada de restricciones en el campus de Guajara, horas antes de la llegada prevista del comunicador Vito Quiles. Según la información trasladada a Libertad Digital Canarias, los accesos a las facultades de Derecho y Economía se encuentran limitados desde aproximadamente cuatro horas antes del acto anunciado para las 17:00 horas.

Las restricciones afectan a la circulación de vehículos y, de acuerdo con los testimonios recibidos por este medio, también están dificultando el acceso de estudiantes a sus clases. En la zona únicamente se permite la movilidad a pie, aunque algunos alumnos aseguran que no pueden llegar a las instalaciones donde deben desarrollar su actividad académica.

La situación plantea interrogantes sobre el alcance de las medidas preventivas adoptadas y su repercusión sobre el funcionamiento ordinario de la Universidad.

El Rectorado había comunicado el pasado viernes que no autorizaba el acto de Vito Quiles y que tampoco permitiría utilizar edificios, instalaciones o espacios universitarios para su celebración. Al mismo tiempo, anunció la coordinación con las autoridades competentes para proteger a la comunidad universitaria y garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Sin embargo, las restricciones comunicadas este lunes contrastan con ese objetivo y hacen necesario aclarar qué decisiones se han adoptado, quién las ha ordenado y durante cuánto tiempo permanecerán vigentes.

Estudiantes afectados antes incluso de comenzar las concentraciones

La intervención de Vito Quiles está anunciada para las 17:00 horas en las inmediaciones de la Facultad de Derecho, mientras que distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas han convocado una concentración de protesta a partir de las 16:00 horas junto a la Biblioteca Central.

Pese a que ambas convocatorias están previstas para la tarde, las limitaciones de acceso comenzaron, según la información recibida por este periódico, varias horas antes.

El principal problema afecta a los estudiantes que tienen clases programadas y encuentran dificultades para acceder a las instalaciones universitarias.

La situación merece una explicación por parte de la ULL. Si el objetivo de las medidas es garantizar la seguridad y preservar la actividad docente, resulta necesario conocer qué alternativas se han habilitado para quienes deben acudir a las facultades.

También debe aclararse si existen accesos peatonales específicos, si las clases se mantienen con normalidad y qué instrucciones han recibido profesores, estudiantes y personal de administración.

La seguridad constituye una obligación de las instituciones, especialmente cuando existen antecedentes de enfrentamientos. Pero las medidas preventivas también deben ser proporcionadas y comunicarse de forma que reduzcan las molestias a quienes no participan en ninguna de las convocatorias.

La Universidad debe explicar el alcance de las restricciones

La presencia anunciada de Vito Quiles ha provocado una nueva controversia en la Universidad de La Laguna.

El Consejo de Estudiantes manifestó su rechazo al acto y reclamó medidas para proteger a la comunidad universitaria. Por su parte, los colectivos convocantes de la protesta defienden su movilización como una respuesta pacífica frente a los mensajes que atribuyen al comunicador.

La Universidad recuerda, además, los incidentes registrados durante una convocatoria anterior, celebrada en noviembre de 2025.

Ese precedente explica la preocupación por la seguridad, aunque no elimina la necesidad de informar con precisión sobre las restricciones aplicadas este lunes.

La cuestión que ahora afecta directamente a la comunidad universitaria es por qué una convocatoria no autorizada y una concentración de protesta terminan condicionando el acceso habitual a las facultades varias horas antes de su celebración.

La ULL deberá aclarar si las limitaciones responden a una decisión del Rectorado, a instrucciones de las fuerzas de seguridad o a un dispositivo coordinado entre ambas partes.

También corresponde conocer si se ha suspendido alguna actividad académica y qué previsión existe para recuperar la normalidad.

Libertad Digital Canarias continúa pendiente de la evolución de la situación en Guajara, donde el dispositivo preventivo ya está teniendo consecuencias para estudiantes y usuarios del campus antes del inicio de los actos previstos para esta tarde.