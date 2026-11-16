Las Palmas prepara un plan especial de tráfico y seguridad para el Black Friday y la Navidad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria prepara un plan especial de movilidad, tráfico y seguridad para afrontar el aumento de desplazamientos y de actividad comercial previsto durante el Black Friday y la campaña de Navidad.

La planificación afectará especialmente a Triana, Mesa y López, Tamaraceite, Siete Palmas y Las Arenas, donde el Consistorio espera una mayor concentración de público y vehículos durante las próximas semanas.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, ha mantenido reuniones con responsables de centros comerciales y de las principales zonas comerciales abiertas de la capital para analizar las necesidades de cada área.

El dispositivo contará especialmente con la participación de la Policía Local y los agentes de movilidad y tendrá en cuenta tanto los días de mayor actividad comercial como los actos relacionados con el encendido de la iluminación navideña.

El plan todavía debe ser aprobado

Las medidas acordadas durante estas reuniones se incorporarán a un plan especial para el periodo navideño que todavía deberá ser debatido y aprobado por la Junta Local de Seguridad.

El Ayuntamiento pretende ajustar el despliegue de sus recursos a los puntos donde se espere una mayor afluencia y reducir las afecciones al tráfico durante fechas como el Black Friday y los principales eventos de Navidad.

Además de la circulación y la seguridad, el Consistorio revisará los planes de seguridad y autoprotección de los actos programados y coordinará los dispositivos necesarios cuando las actividades se celebren en la vía pública.

La planificación municipal incluirá también medidas relacionadas con el control del uso de pirotecnia y con la recogida de residuos en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

El dispositivo definitivo se concretará una vez que la Junta Local de Seguridad analice y apruebe el plan especial preparado para la campaña navideña.