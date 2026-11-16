Más de diez ayuntamientos canarios compraron chalecos balísticos falsificados para sus policías locales

La Guardia Civil ha descubierto la venta de chalecos balísticos falsificados destinados a policías locales de Canarias y ha confirmado que más de diez ayuntamientos del archipiélago ya habían adquirido este material para el equipamiento diario de sus agentes.

La investigación se centra en un establecimiento de San Cristóbal de La Laguna dedicado a la compraventa de artículos policiales y militares. Sus tres responsables, dos hombres de 65 y 53 años y una mujer de 36, pertenecientes a la misma familia, están siendo investigados como presuntos autores de delitos contra la propiedad industrial, contrabando, falsedad documental y estafa.

Tras recibir información sobre la posible comercialización del material, agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil iniciaron las pesquisas y comprobaron que los chalecos estaban siendo vendidos.

Durante la inspección de los locales y almacenes de la empresa localizaron 31 chalecos policiales de protección balística falsificados que permanecían ocultos.

Según la Guardia Civil, las prendas presentaban un elevado grado de elaboración y unos acabados que imitaban fielmente los productos de la marca original, hasta el punto de poder generar una apariencia de autenticidad sobre su procedencia y fiabilidad.

Los agentes también intervinieron etiquetas falsificadas de la marca preparadas para ser colocadas en los chalecos.

La principal preocupación se produjo al comprobar que el material ya había llegado a más de diez consistorios canarios. La Guardia Civil comunicó inmediatamente el fraude a los ayuntamientos afectados para que retiraran los chalecos, al no existir garantías sobre su capacidad real de protección.

Las diligencias abiertas contra los tres responsables del establecimiento han sido remitidas a la autoridad judicial competente.