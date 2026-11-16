Morales exige al Estado más efectivos y mantener los traslados de migrantes fuera de Canarias

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado este lunes al Gobierno central que refuerce los efectivos destinados a atender el actual repunte migratorio y mantenga los traslados de personas migrantes fuera de Canarias.

Morales sostiene que el Estado tiene la "obligación" de atender las advertencias realizadas por asociaciones, sindicatos y trabajadores sobre la falta de personal y la sobrecarga de trabajo en los dispositivos que intervienen en los rescates, la recepción y la acogida.

El presidente insular considera que determinadas actuaciones, como el rescate de embarcaciones, la asistencia a quienes llegan a las costas o la disponibilidad de recursos de acogida, no pueden quedar condicionadas por el calendario electoral.

Plazas disponibles fuera de Canarias

Morales ha señalado que existen plazas disponibles en el Programa de Acogida Humanitaria fuera del archipiélago, mientras los recursos existentes en las islas soportan una presión creciente.

Por ello, reclama que las derivaciones hacia otros territorios del Estado se mantengan de manera continuada y con una planificación suficiente.

El presidente del Cabildo rechaza que estos traslados deban entenderse como una medida excepcional para Canarias y los plantea como una forma de distribuir la respuesta migratoria entre el conjunto del territorio estatal.

A su juicio, el objetivo debe ser organizar las derivaciones respetando los derechos de las personas migrantes y teniendo en cuenta la capacidad disponible en cada uno de los recursos.

El impacto se extiende a varias islas

Morales ha recordado que las llegadas que se producen principalmente en El Hierro y Lanzarote tienen posteriormente consecuencias sobre los recursos de Gran Canaria y Tenerife y, en determinados casos, de Fuerteventura, debido a los traslados entre islas.

Defiende por ello que la situación no puede abordarse como una sucesión de emergencias aisladas en cada territorio.

El presidente considera necesaria la cooperación entre las islas, pero advierte de que esta solidaridad tiene "límites materiales" si no está acompañada de medios y planificación por parte del Estado.

También ha reiterado que El Hierro debe recibir compensaciones por el impacto de la presión migratoria, mediante medidas sociales, fiscales, empresariales y de inversión pública.

Reclama refuerzos para los dispositivos

Morales ha puesto especialmente el foco en las condiciones de los profesionales que intervienen directamente en la emergencia.

Sostiene que la existencia formal de un dispositivo no garantiza por sí misma que disponga de los recursos suficientes y reclama que las advertencias sobre falta de efectivos y sobrecarga sean atendidas con nuevos refuerzos.

El presidente insular pide además mantener una respuesta coordinada entre el Gobierno de España, Canarias y la Unión Europea que combine rescate, acogida, derivaciones y cooperación con los países de origen y tránsito, entre ellos Marruecos, Gambia, Senegal y Mauritania.