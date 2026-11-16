Posibles incidentes violentos hoy en la ULL por parte de la protesta que busca impedir el acto de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna (ULL) afronta este lunes una tarde de tensión en el campus de Guajara. Los colectivos que han convocado una concentración a las 16:00 horas exigen al Rectorado que impida el acto de Vito Quiles, previsto una hora después en las inmediaciones de la Facultad de Derecho. Los incidentes de noviembre de 2025 elevan la preocupación por lo que pueda ocurrir esta tarde.

La Universidad no ha anunciado la suspensión de clases ni el cierre de centros con motivo de las convocatorias. El Rectorado comunicó el viernes que no permitirá el uso de sus edificios, instalaciones ni espacios universitarios para el acto de Quiles y que se coordinará con las autoridades para preservar la actividad académica.

La protesta se cita a las cuatro en la Biblioteca Central

La Asamblea de la Acampada por la Vivienda de Tenerife, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y el bloque de sindicatos combativos han convocado a sus simpatizantes en el césped de la Biblioteca Central. Presentan la concentración como pacífica y piden al Rectorado que intervenga para impedir la celebración del acto. Un comunicado difundido el domingo cifra en 36 las organizaciones adheridas, entre ellas UGT Canarias, CCOO Canarias y Podemos Canarias.

Los convocantes justifican su exigencia por lo que consideran discursos de odio. La libertad de expresión en un campus exige que quienes discrepan puedan protestar y que quienes quieren escuchar una intervención puedan hacerlo sin intimidación. Si prospera la exigencia de los colectivos, quienes tienen previsto asistir se quedarán sin escucharle en Guajara.

Insultos, despliegue policial y cargas en el precedente de 2025

El 14 de noviembre de 2025, los manifestantes contrarios a Vito Quiles se concentraron en el aparcamiento de la Facultad de Derecho antes de que comenzara el acto. La Policía Nacional mantuvo separados a los dos grupos. Parte de los manifestantes increpó al comunicador, que abandonó el lugar entre insultos y escoltado por agentes. La protesta acabó con cargas policiales y varios heridos, según el balance que el rector, Francisco García, presentó ante el Claustro.

"No queremos otro 14 de noviembre de 2025", escriben los convocantes. El Rectorado ya ha anunciado que no permitirá a Quiles utilizar las instalaciones universitarias. Con esa decisión tomada, la protesta pierde sentido como presión para que la ULL cierre sus espacios al acto. Los colectivos mantienen la concentración y exigen que el Rectorado impida la intervención anunciada junto a Derecho.

La movilización coincide con la campaña de las generales del 29 de noviembre. A las 19:00 horas, Vox ha convocado un mitin de Santiago Abascal en el entorno del Castillo Negro, en Santa Cruz de Tenerife.