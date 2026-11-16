¿Qué significa que la demanda de deuda pública para la RIC quintuplique la oferta en Canarias?

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ha vendido como un rotundo éxito financiero lo que en realidad es el síntoma más alarmante de nuestra parálisis económica. La reciente emisión de deuda pública autonómica vinculada a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) ha recibido 1.684 solicitudes por un volumen total de 498,9 millones de euros, rozando casi cinco veces la oferta inicial de 100 millones. Lejos de ser un motivo de celebración institucional, este dato certifica el fracaso actual del principal instrumento fiscal del Archipiélago.

El diagnóstico macroeconómico es demoledor: las empresas y los autónomos canarios prefieren aparcar su capital en bonos a cinco años con un irrisorio tipo de interés del 0,2% antes que arriesgar ese dinero en la economía real. Cuando el tejido productivo está dispuesto a asumir una rentabilidad real negativa,puesto que ese 0,2% es devorado automáticamente por la inflación, con tal de materializar las ventajas fiscales de la RIC, el mensaje que lanza el mercado es inequívoco. No hay proyectos de inversión viables, no hay seguridad jurídica y el clima de negocios en las Islas es tan hostil que la mejor alternativa financiera es, paradójicamente, entregárselo al Estado.

El desierto de la inversión productiva en las Islas

La RIC no se concibió en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) para actuar como un cajero automático del Gobierno autonómico. Su espíritu fundacional era claro: eximir de tributación una parte de los beneficios empresariales a cambio de que ese ahorro se reinvirtiera íntegramente en la modernización de la maquinaria, la creación directa de puestos de trabajo y la diversificación del modelo productivo canario. Hoy, esa premisa fundamental está rota. Las asfixiantes barreras burocráticas, la maraña regulatoria que paraliza licencias durante años y la hiperregulación laboral han convertido el simple acto de abrir o ampliar un negocio en Canarias en un deporte de alto riesgo.

Que la adjudicación mínima de 50.000 euros haya concentrado la mitad de las peticiones atendidas demuestra que no estamos ante una maniobra exclusiva de grandes corporaciones, sino ante el grito de auxilio de las pymes y los profesionales por cuenta propia. Ante la imposibilidad matemática de encontrar activos rentables o la nula viabilidad de sortear el intervencionismo administrativo, se ven forzados a refugiarse en la deuda autonómica. Es una vía de escape desesperada para no perder la dotación de la reserva y evitar el consecuente hachazo fiscal.

El sector público fagocita el ahorro privado

Lo que el Ejecutivo regional exhibe como un aval a su calificación crediticia A+ por parte de las agencias de rating es, en términos económicos reales, un catastrófico efecto expulsión (crowding-out). Cientos de millones de euros generados por el talento y el esfuerzo del sector privado están siendo sustraídos sistemáticamente de la economía productiva para financiar la estructura de la deuda pública canaria. En lugar de traducirse en grúas, innovación técnica, tejido logístico o contratación de nuevo personal, ese capital privado terminará diluido en el engranaje del gasto corriente de la Administración.

Este colapso de las alternativas de inversión evidencia que el equilibrio de nuestra economía está gravemente herido. Canarias no puede permitirse el lujo estratégico de desviar casi 500 millones de euros de ahorro empresarial hacia los despachos de Hacienda mientras las infraestructuras clave del Archipiélago siguen bloqueadas. La RIC, secuestrada por la inoperancia política, está dejando de ser la palanca indispensable de desarrollo y competitividad de nuestras Islas para convertirse en un mero subsidio encubierto al insaciable gasto del Gobierno canario.