Santa Cruz aprueba inicialmente un presupuesto de 388,2 millones para 2027

El Pleno de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado inicialmente el Presupuesto General de 2027, que alcanza los 388,2 millones de euros en ingresos y 388 millones en gastos en términos consolidados.

Las cuentas suponen un incremento del 1,8% respecto a 2026 y reservan 57,4 millones de euros para inversiones en la ciudad.

El proyecto salió adelante con los votos de Coalición Canaria y el Partido Popular, que integran el Gobierno municipal, y del concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso. El PSOE y Vox votaron en contra.

57,4 millones para inversiones

Entre las principales actuaciones previstas aparecen 8,6 millones de euros para renovar y mejorar vías públicas, una partida que incluye la repavimentación de la calle Santiago y la continuidad de trabajos en otras calles.

El presupuesto reserva además 2,8 millones para el parque inclusivo Santa Catalina, en La Gallega, y 1,1 millones para actuaciones de mejora en la playa de Las Teresitas.

Las cuentas mantienen también proyectos como la rehabilitación del Teatro Guimerá y el Parque Cultural Viera y Clavijo, además de actuaciones en vivienda, movilidad, infraestructuras y servicios públicos.

El gasto social alcanza los 57,2 millones

Las políticas de protección y promoción social dispondrán de 57,15 millones de euros, 4,3 millones más que en el ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento del 8,2%.

De esta cantidad, 45,9 millones corresponden a servicios sociales y promoción social y 7,3 millones al fomento del empleo, cuya dotación aumenta un 15,2%.

Vivienda y Urbanismo contará con 34,46 millones, un 9,4% más, mientras que Seguridad y Movilidad Ciudadana dispondrá de 55,72 millones, con un crecimiento del 6,8%.

En otras áreas, Educación tendrá 13,25 millones; Cultura, alrededor de 27,1 millones; y Deportes, 16,72 millones, un 20,1% más que en 2026. Las subvenciones deportivas mediante concurrencia competitiva subirán de 250.000 a 280.000 euros.

Medio Ambiente contará con 20,31 millones y Sanidad con 2,84 millones.

Cultura se integra en el Ayuntamiento

Una de las novedades del presupuesto es la incorporación de los recursos del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) directamente a las cuentas municipales.

El Pleno ya aprobó la disolución e integración del organismo, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027.

El cambio continúa la reorganización del sector público municipal que ya ha afectado al antiguo Organismo Autónomo de Deportes, al Instituto Municipal de Atención Social y al área de Fiestas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que la integración no reducirá la programación ni los servicios culturales y que las actividades continuarán desarrollándose dentro de la estructura general del Ayuntamiento.

El presupuesto deberá ahora continuar su tramitación administrativa tras la aprobación inicial, con el objetivo municipal de lograr la aprobación definitiva antes de que termine el año y que las nuevas cuentas entren en vigor en enero de 2027.