"Se tiene que ir", el veredicto de Alfonso Cabello sobre Sánchez y su legislatura

La crisis habitacional en Canarias no es un fenómeno meteorológico ni una fatalidad del destino, es el resultado directo de una política estatal de intervencionismo asfixiante que ha quebrado los incentivos básicos del mercado. Las recientes declaraciones en torno al desastre inmobiliario y el caso 29N revelan que el hartazgo en el Archipiélago ha alcanzado su límite operativo. Cuando desde el propio espectro de Coalición Canaria se afirma tajantemente que "Pedro Sánchez se tiene que ir porque ha sido incapaz de abordar los retos que tiene este país, y que tiene esta comunidad autónoma", no estamos ante un simple eslogan electoral, sino ante el reconocimiento empírico de un fracaso de gestión sin precedentes.

El Gobierno central ha jugado a la demagogia legislativa, promoviendo normativas de vivienda que, bajo la excusa de la protección social, han dinamitado la oferta. Al penalizar al propietario, encarecer el suelo y generar una alarmante inseguridad jurídica, Moncloa ha provocado que el capital huya y los alquileres se disparen. ¿Cuál es la respuesta de la izquierda gobernante? Acusar a las administraciones autonómicas. Como bien señala Alfonso Cabello ante la acusación de que "han sido ustedes los culpables del problema de la vivienda que sufre Canarias", la realidad es que el Gobierno intenta endosar el coste de sus nefastas decisiones a los canarios.

El fin del sanchismo y el precio ineludible para Feijóo

El diagnóstico que se hace desde las filas nacionalistas no deja margen a la improvisación. Asumiendo que las encuestas dibujan un inminente cambio de ciclo liderado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, Cabello establece las reglas del juego para el bloque de centro-derecha. Si Alberto Núñez Feijóo aspira a la presidencia y las cuentas exigen el aval de Coalición Canaria, Génova tendrá que firmar acuerdos vinculantes. No habrá cheques en blanco electorales ni lealtades gratuitas.

En este sentido, la figura del actual presidente socialista queda totalmente amortizada en la estrategia canaria. Cabello fue lapidario al concluir que "Pedro Sánchez se tiene que ir", argumentando que su mandato ha estado marcado por una incapacidad crónica para abordar tanto los grandes retos estructurales de España como las urgencias económicas e infraestructurales de la comunidad autónoma.

Pragmatismo canario frente a las consignas de Vox

No obstante, la disposición a facilitar un cambio de gobierno no implica asumir sin filtros los postulados de los futuros socios de Feijóo, especialmente en materias de extrema gravedad para el Archipiélago como es la crisis fronteriza. Cabello expuso con crudeza la falta de realismo de Vox en la gestión de la inmigración, desvelando el contenido de una reciente reunión con Nicasio Galván, portavoz de la formación conservadora en el Parlamento canario. Ante la insistencia de Vox en que los inmigrantes simplemente "se vayan", Cabello le confrontó con la dura realidad geográfica y logística: "¿A dónde? ¿Qué hago, me los quedo yo en El Hierro?".

Esta revelación escenifica la absoluta frialdad negociadora que Coalición Canaria planea desplegar en la Cámara Alta. Anticipando una legislatura dominada por el "ruido político" y mayorías volátiles, el candidato tinerfeño garantiza que su único "vector de seguimiento" será el presupuesto y el respeto a Canarias, dándole exactamente igual quién ocupe el sillón ministerial siempre que cumpla con los intereses de las Islas. Una advertencia severa para un Madrid acostumbrado a legislar de espaldas a la realidad atlántica.