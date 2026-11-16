TECH incorpora nuevos estudios en Inteligencia Artificial, Pedagogía y Diseño Multimedia

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes la implantación de siete nuevas titulaciones oficiales en la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), concretamente dos grados y cinco másteres universitarios.

Los nuevos grados serán Pedagogía y Diseño Multimedia y Artes Digitales.

En cuanto a los estudios de posgrado, la universidad podrá incorporar cinco másteres universitarios: Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocio, Dirección de Centros Educativos, Creación de Guiones Audiovisuales y Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los títulos superan las evaluaciones exigidas

Las siete titulaciones cuentan con una evaluación favorable de sus respectivos planes de estudio por parte de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee).

También han obtenido la verificación positiva del Consejo de Universidades y disponen de informes favorables sobre su necesidad y viabilidad académica y social.

La autorización ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

Con la aprobación de los correspondientes decretos, TECH podrá incorporar estas enseñanzas a su catálogo de titulaciones oficiales una vez superados los procedimientos de evaluación requeridos.

El Ejecutivo autonómico señala además que la implantación de los dos grados y los cinco másteres no supondrá ningún coste para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.