Un ciberataque tumba la red de Salvamento Marítimo mientras Canarias sufre la llegada de 9.000 inmigrantes en 15 días

La debilidad institucional del Estado en la gestión de sus fronteras suma un nuevo y alarmante capítulo. En el momento de mayor asfixia logística y demográfica para Canarias, un ciberataque ha logrado paralizar varios de los sistemas informáticos críticos de Salvamento Marítimo. La ofensiva, ejecutada mediante un ransomware, se detectó el pasado 4 de noviembre, coincidiendo con la máxima alerta de los efectivos desplegados en las Islas ante una avalancha migratoria que ya supera las 9.000 llegadas en apenas quince días.

El asalto digital obligó a desconectar programas estructurales como el SIGO, que centraliza la información de las emergencias; el SIMAN, dedicado al mantenimiento de la flota; y el sistema administrativo Navision. Aunque desde el organismo dependiente del Gobierno central aseguran que las labores operativas de rescate no se han detenido, el apagón informático retrata la extrema fragilidad de una administración pública que se muestra incapaz de blindar su propia infraestructura en plena crisis de Estado.

Vulnerabilidad estratégica en la frontera sur

El secuestro de datos por parte de grupos cibercriminales, atribuido preliminarmente a la organización Booba Team, no es un mero contratiempo técnico; es un indicador de inseguridad integral. Esta banda practica la doble extorsión, roba información confidencial y bloquea los equipos exigiendo un rescate económico bajo la amenaza de filtrarla. Que una institución responsable de salvaguardar las vidas humanas y controlar el tráfico marítimo en un punto geoestratégico de primer orden caiga víctima de esta extorsión, evidencia un déficit alarmante en la provisión de los servicios de defensa por parte del Ejecutivo nacional.

Esta brecha de seguridad se produce justo cuando Canarias soporta en solitario el coste de una política exterior y de contención migratoria fallida. El fin de semana previo al conocimiento del hackeo, las Islas registraron el récord histórico de 1.580 desembarcos en un solo día. La respuesta de Moncloa se ha limitado a declarar, tarde y bajo extrema presión, una emergencia migratoria y el envío de un único buque de refuerzo a El Hierro. Se trata de una gestión meramente reactiva que choca frontalmente con la planificación logística necesaria para garantizar el control efectivo de las aguas jurisdiccionales y la soberanía del Archipiélago.

El coste económico e institucional del descontrol

La confluencia de este ciberataque con la oleada incesante de cayucos pone de relieve el inmenso coste de oportunidad que supone mantener una estructura estatal ineficiente. Mientras el Gobierno central cede sistemáticamente terreno ante la calculada estrategia de presión de Marruecos en la ruta atlántica, que utiliza la inmigración irregular como herramienta de negociación geopolítica, los recursos se diluyen en tapar agujeros operativos. La vulnerabilidad informática de Salvamento Marítimo fuerza a desviar atención y fondos hacia la ciberseguridad correctiva, cuando el verdadero foco debería centrarse en la disuasión, la defensa firme de las aguas canarias y la dotación estructural adecuada de los efectivos.

El contribuyente canario, sometido a un esfuerzo fiscal histórico, asiste atónito a la incapacidad del Estado para proporcionar el bien público más básico: la seguridad y el control territorial. Los recursos extraídos coercitivamente a los ciudadanos no se están traduciendo en una red de salvamento invulnerable, sino en un entramado organizativo que colapsa ante la primera embestida digital seria. Canarias no puede permitirse ser el escenario donde el Estado exhiba impunemente su insolvencia operativa; cuando la soberanía se resquebraja, el descontrol migratorio y la vulnerabilidad tecnológica acaban siendo la factura directa que abonan los ciudadanos de las Islas.