Un terremoto a solo un kilómetro de profundidad sacude el oeste de La Palma y se siente en Los Llanos y Tazacorte

La Palma ha vuelto a sentir un movimiento de tierra durante la madrugada de este lunes, 16 de noviembre. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 2,0 localizado al noreste de Los Llanos de Aridane, a tan solo un kilómetro de profundidad, una circunstancia que ha favorecido que el temblor fuera percibido por vecinos de distintos puntos del oeste de la isla.

El movimiento sísmico se produjo a las 03:02:48 horas, en las proximidades del entorno volcánico del Tajogaite, donde continúa la vigilancia científica después de la erupción de 2021.

Aunque su magnitud fue reducida, el seísmo alcanzó una intensidad máxima de II en la escala macrosísmica europea, lo que significa que pudo ser percibido débilmente por algunas personas, especialmente en condiciones de reposo.

Según la información publicada a partir de los registros del IGN, el terremoto se dejó sentir en diferentes zonas de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

En Los Llanos se han señalado La Condesa, Las Rosas, Los Barros, Los Palomares, Montaña Tenisca y Triana. En Tazacorte figuran Cardón y Marina.

La escasa profundidad del hipocentro constituye uno de los elementos más destacados del episodio, ya que los terremotos superficiales pueden percibirse con mayor claridad en áreas próximas al epicentro, incluso cuando su magnitud es baja.

Involcan sitúa el movimiento dentro de la actividad posterior a la erupción

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), a través de la Red Sísmica Canaria, también ha informado del terremoto, al que atribuye una magnitud de 1,9.

La pequeña diferencia respecto a la medición del IGN responde a los registros y procedimientos de análisis de cada red de vigilancia.

El organismo científico enmarca este tipo de movimientos en la actividad sísmica que puede continuar después de una erupción volcánica.

El sistema del Tajogaite sigue experimentando procesos de enfriamiento, liberación de gases y reajustes internos, fenómenos que pueden generar pequeños terremotos incluso años después de que haya finalizado la emisión de lava.

La erupción de 2021 concluyó en diciembre de aquel año, pero su finalización no significó que todos los procesos geológicos asociados al volcán se detuvieran de manera inmediata.

La vigilancia científica continúa precisamente para observar la evolución de estos fenómenos y detectar cualquier cambio significativo.

Por tanto, el registro de un terremoto aislado de baja magnitud no permite concluir que exista una nueva erupción en preparación.

Para valorar una posible evolución del sistema volcánico, los especialistas deben analizar conjuntamente la sismicidad, las deformaciones del terreno, las emisiones de gases y otros indicadores.

La Palma sigue bajo vigilancia casi cinco años después del Tajogaite

El terremoto de esta madrugada recuerda que La Palma continúa siendo una isla volcánicamente activa y que el seguimiento del subsuelo sigue siendo necesario.

El IGN también registró durante el pasado 14 de noviembre otros dos pequeños movimientos en el municipio de El Paso: uno de magnitud 1,5, localizado a seis kilómetros de profundidad, y otro de magnitud 1,9, a quince kilómetros.

Estos registros forman parte de la actividad sísmica observada en la isla, aunque su coincidencia temporal no demuestra por sí sola que exista una nueva fase de inestabilidad volcánica.

Para los habitantes del Valle de Aridane, cualquier movimiento del terreno conserva una especial sensibilidad después de las consecuencias de la erupción de 2021.

Precisamente por ese antecedente, resulta fundamental que la información científica llegue a la población con rapidez, claridad y sin interpretaciones alarmistas.

La transparencia de los datos, la continuidad de la vigilancia y la explicación de los fenómenos registrados constituyen herramientas esenciales para mantener informados a los vecinos.

El terremoto de este lunes ha sido de baja magnitud, aunque perceptible en varias localidades por su escasa profundidad. Los registros disponibles no permiten asociarlo, por sí solo, a una reactivación eruptiva.

La evolución de la actividad sísmica seguirá siendo observada por los organismos científicos responsables de la vigilancia volcánica en Canarias.