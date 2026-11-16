Una campaña detecta riesgo elevado de diabetes tipo 2 en 262 personas de Tenerife

Una campaña de prevención desarrollada en Tenerife ha identificado a 262 personas con riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2 durante los próximos diez años, según los resultados provisionales difundidos por el Cabildo insular.

La II Campaña Insular para la Prevención de la Diabetes ha atendido hasta ahora a 1.325 personas en 26 municipios, de las que 1.041 realizaron el test FINDRISC para evaluar distintos factores asociados al desarrollo de esta enfermedad.

De ellas, 262 obtuvieron una puntuación igual o superior a 15, aproximadamente el 25% de las personas evaluadas.

El resultado no supone un diagnóstico de diabetes, sino que identifica a quienes podrían beneficiarse de una valoración médica y de un seguimiento preventivo.

Los resultados pueden trasladarse al centro de salud

Cuando una persona alcanza una puntuación considerada de riesgo elevado, la organización le informa del resultado y solicita su consentimiento para trasladar los datos a su centro de salud.

Será posteriormente el equipo sanitario el que valore si resulta necesario establecer un seguimiento individualizado.

El test FINDRISC es un cuestionario no invasivo que tiene en cuenta factores como la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física, la alimentación y los antecedentes familiares.

La campaña está organizada por la Asociación para la Diabetes de Tenerife (ADT) e impulsada por el Cabildo a través del área de Educación para la Prevención.

La campaña llegará a los 31 municipios

El programa continuará durante las próximas semanas en los cinco municipios que todavía no ha visitado, hasta completar su recorrido por los 31 municipios de Tenerife.

En la primera edición, celebrada en 2025 en diez localidades, fueron atendidas 649 personas y se identificaron 107 con puntuaciones correspondientes a un riesgo elevado.

La segunda edición ha elevado hasta 1.325 el número de participantes y hasta 262 las personas situadas en ese nivel de riesgo.

El Cabildo advierte, no obstante, de que estos resultados no pueden extrapolarse directamente a toda la población de Tenerife, ya que la participación en la campaña es voluntaria y no responde a una muestra representativa.

Entre los factores analizados figuran la alimentación, la actividad física, el sobrepeso y la obesidad. En la edición de 2025, el 70,86% de las personas evaluadas presentó un índice de masa corporal superior a 25.

La iniciativa se desarrolla coincidiendo con las actividades vinculadas al Día Mundial de la Diabetes, celebrado el 14 de noviembre, y busca favorecer la identificación temprana de factores de riesgo antes de que aparezca la enfermedad.