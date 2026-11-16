Una plaga de cochinilla mexicana amenaza con exterminar los higos chumbos de Canarias

Parece una pequeña mancha de algodón pegada a un cactus, pero en realidad es una pesadilla para los agricultores de higos chumbos de Canarias. Se trata de la cochinilla mexicana, un insecto que se alimenta de la savia de las tuneras o chumberas —los cactus de palas verdes que producen los conocidos higos chumbos— hasta dejarlas amarillas, secarlas y, en los casos más graves, provocar su muerte. La plaga ha vuelto a encender las alarmas en Canarias: solo en El Hierro se han localizado ya 232 puntos afectados.

El Gobierno de Canarias ha tenido que realizar 2.740 inspecciones sobre el terreno durante este año para localizar los focos y tratar de evitar que el insecto siga extendiéndose. La mayor parte de los positivos se concentra en el municipio de El Pinar, en el sur de El Hierro. Por el momento, el Ejecutivo regional ha destinado algo más de 20.000 euros y unos 50 litros de fitosanitarios para repartir entre los afectados.

Un insecto diminuto capaz de matar un cactus

La cochinilla mexicana, cuyo nombre científico es Dactylopius opuntiae, se instala sobre las palas de las chumberas y comienza a succionar su savia. Los insectos forman unas masas blancas parecidas al algodón que cubren la superficie de la planta. Debajo de esa capa se esconden cientos de pequeños insectos que se alimentan de la chumbera.

Al poco tiempo, las palas empiezan a amarillear, los tejidos se deterioran y los frutos también pueden resultar dañados. Si la infestación es intensa, el cactus acaba debilitándose hasta morir. Y, para complicar aún más las cosas, la cochinilla se propaga con el viento, así que las plagas no tardan mucho en llegar a nuevos lugares. Por eso, detectar los focos cuanto antes es fundamental para intentar contenerla.

La cochinilla buena y la que se come los cactus

La cochinilla no es precisamente una desconocida en las Islas. Desde hace generaciones se cría allí otra especie, Dactylopius coccus, que se utiliza para fabricar el carmín, un colorante natural de color rojo empleado en alimentos y cosméticos. Es el conocido E-120, que aparece en las etiquetas de numerosos productos.

Esta actividad tiene incluso una Denominación de Origen Protegida, la Cochinilla de Canarias, y forma parte de la tradición agrícola del Archipiélago. Para obtener el colorante se recogen y secan los insectos que viven sobre las chumberas.

El problema es que, mientras la especie tradicional convive con la planta, la cochinilla mexicana es mucho más agresiva. Este insecto se detectó por primera vez en La Palma en 2010 y posteriormente apareció en Tenerife y Lanzarote. En los últimos años también se han registrado problemas en otras islas, como Fuerteventura. El Hierro era hasta hace poco la única isla donde no se había detectado su presencia, pero este año ya se han localizado más de 200 focos.