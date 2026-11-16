Vito Quiles traslada su acto a la plaza del Cuadrilátero tras las restricciones de acceso de la ULL

La controversia por la visita de Vito Quiles a Tenerife suma un nuevo capítulo. El comunicador ha anunciado este lunes, 16 de noviembre, que traslada su intervención a la plaza del Cuadrilátero, en San Cristóbal de La Laguna, después de que la Universidad de La Laguna (ULL) restringiera los accesos al campus de Guajara, donde inicialmente estaba prevista su comparecencia.

El anuncio ha sido difundido a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, en la que informa del cambio de ubicación y mantiene las 17:00 horas como horario de la convocatoria.

"Ante el cierre de la ULL, nos desplazamos a la Plaza del Cuadrilátero", señala el mensaje difundido por Quiles.

La decisión llega después de una mañana marcada por las restricciones de acceso a las facultades de Derecho y Economía, una situación de la que ya había informado Libertad Digital Canarias.

La Universidad ha confirmado que las clases presenciales del turno de tarde en el campus de Guajara pasan a desarrollarse de forma telemática y que las actividades académicas que no puedan realizarse en línea deberán ser reprogramadas.

De esta manera, una convocatoria inicialmente prevista en las inmediaciones de la Facultad de Derecho ha terminado alterando el funcionamiento habitual de varios centros universitarios y trasladándose a otro punto de la ciudad.

La ULL limita los accesos y modifica las clases de la tarde

El Rectorado había advertido el pasado viernes que no autorizaba el acto anunciado por Vito Quiles y que impediría utilizar edificios, instalaciones y espacios universitarios para su celebración.

Este lunes, las medidas se han traducido en restricciones de acceso al campus desde las 12:00 horas.

Según la información difundida por la Universidad, únicamente puede acceder a las instalaciones el personal docente, investigador, técnico, de gestión y de administración que deba desarrollar allí su actividad, previa identificación.

La decisión afecta a los centros de Humanidades, Psicología y Logopedia, Derecho, Economía, Empresa y Turismo, y Ciencias Sociales y de la Comunicación.

Las clases del turno de tarde mantienen sus horarios, pero pasan a impartirse mediante las herramientas de enseñanza virtual. Las evaluaciones, prácticas y otras actividades que requieran presencialidad serán reprogramadas cuando no puedan desarrollarse a distancia.

La ULL justifica estas medidas por la necesidad de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, especialmente después de los incidentes registrados durante la anterior visita de Quiles, en noviembre de 2025.

Sin embargo, el dispositivo también ha tenido consecuencias para estudiantes que no tenían intención de participar en ninguna convocatoria.

La situación abre un debate sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas: una actividad no autorizada en el recinto universitario ha terminado provocando restricciones de acceso y cambios en la docencia de varias facultades.

La seguridad debe garantizarse, pero también resulta necesario explicar por qué la actividad académica ordinaria ha tenido que modificarse y qué alternativas se han ofrecido a los estudiantes afectados.

Nueva ubicación mientras se desconvoca la protesta contra Quiles

El traslado a la plaza del Cuadrilátero modifica el escenario previsto para esta tarde.

Mientras Quiles anuncia que mantiene su intervención a las 17:00 horas, los colectivos que habían convocado una concentración de rechazo en Guajara a las 16:00 horas han comunicado su desconvocatoria.

La Asamblea de la Acampada por la Vivienda de Tenerife, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y otras organizaciones sociales y sindicales han explicado que adoptan esta decisión tras recibir una comunicación de la Subdelegación del Gobierno relacionada con la presentación de la convocatoria fuera del plazo ordinario.

Los colectivos discrepan de esa interpretación administrativa y defienden que su movilización tenía carácter pacífico y respondía a su rechazo a los mensajes que atribuyen al comunicador.

También han cuestionado las restricciones aplicadas por la Universidad y sus consecuencias sobre la actividad académica.

Por su parte, el Consejo de Estudiantes de la ULL había manifestado previamente su oposición a la celebración del acto en el campus, reclamando que se respetaran los procedimientos de autorización y se garantizara la convivencia universitaria.

El anuncio de Quiles desplaza ahora la atención hacia la plaza del Cuadrilátero, donde está prevista su intervención esta tarde.

Por el momento, el cambio de ubicación ha sido comunicado por el propio convocante. No consta en la información consultada una confirmación oficial sobre las condiciones administrativas o el dispositivo de seguridad previsto para la nueva localización.

La jornada deja, hasta ahora, una Universidad con accesos restringidos, clases presenciales sustituidas por docencia telemática, una protesta desconvocada y un acto que sus organizadores pretenden celebrar fuera del campus.

La evolución de los acontecimientos determinará si el traslado permite que la convocatoria se desarrolle sin incidentes y sin nuevas alteraciones de la actividad cotidiana de La Laguna.