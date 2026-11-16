Vox triplicaría sus escaños en Canarias y el PSOE aventajaría al PP en dos diputados, según Electodatos

Vox pasaría de uno a tres diputados por Canarias en las elecciones generales del 29 de noviembre, según la proyección difundida por Electodatos. El PSOE encabezaría el reparto de escaños del archipiélago con seis actas, las mismas que consiguió en 2023. El PP quedaría segundo con cuatro, dos menos que en las últimas generales. Coalición Canaria y Unidad del Pueblo Canario (UPC) obtendrían un diputado cada una.

El mayor avance en número de escaños sería el de Vox. La formación de Santiago Abascal consiguió en 2023 su único diputado canario por Las Palmas y se quedó sin representación en Santa Cruz de Tenerife. Los populares obtuvieron entonces tres actas en cada provincia, igual que el PSOE. Con el reparto que plantea Electodatos, PP y Vox sumarían siete diputados en las islas, el mismo total que obtuvieron entre ambos en las anteriores generales.

Un escaño para cada alianza canaria

La estimación mantiene en un diputado la representación de Coalición Canaria, que este 29-N concurre en alianza con Municipalistas Primero Canarias. Cristina Valido, que obtuvo el acta de la formación en 2023, vuelve a encabezar la candidatura por Santa Cruz de Tenerife. Teodoro Sosa lidera la lista por Las Palmas, donde Coalición Canaria se quedó fuera del reparto en las últimas generales pese a reunir 33.558 votos.

El otro escaño recaería en UPC, la candidatura que reúne a Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo unas mismas siglas. Luis Campos encabeza su lista por Las Palmas y Marisol Collado la de Santa Cruz de Tenerife. En 2023, Sumar consiguió un diputado por Las Palmas y Nueva Canarias concurrió por separado.

Siete escaños para cada bloque y uno para CC

El reparto canario dejaría siete diputados para PP y Vox y otros siete para PSOE y UPC, con el escaño restante para la candidatura de Coalición Canaria y Primero Canarias. Las Palmas elige ocho de los quince representantes del archipiélago en el Congreso y Santa Cruz de Tenerife, los otros siete.

La estimación estatal difundida por Electodatos da al PP 127 diputados y un 30,7 % de los votos, al PSOE 112 con un 27,6 % y a Vox 64 con un 19 %. La suma de las candidaturas del PP, que concurre con UPN en Navarra, y Vox alcanzaría los 191 escaños, quince por encima de la mayoría absoluta del Congreso.