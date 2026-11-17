El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha situado este martes en Arrecife la inmigración entre las prioridades que abordará si llega al Ejecutivo tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante su visita a Lanzarote, Abascal ha defendido la expulsión de las personas que hayan entrado ilegalmente en España y un refuerzo de la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres.

El dirigente de Vox ha vuelto a utilizar la expresión "invasión migratoria" para referirse a la situación que atraviesa Canarias, especialmente El Hierro, y ha responsabilizado tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a sus socios parlamentarios de las políticas migratorias desarrolladas durante los últimos años.

Abascal ha situado entre las medidas que considera prioritarias la "recuperación total" del territorio, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y la "defensa completa" de las fronteras.

"Ningún cayuco entró en La Mareta"

El candidato de Vox ha defendido que el control de las costas depende de la "voluntad política" y ha recurrido a la residencia oficial de La Mareta, situada en Lanzarote y utilizada por el presidente del Gobierno durante sus vacaciones, para criticar la política fronteriza.

"Ningún cayuco entró en La Mareta este verano", ha afirmado Abascal, que ha añadido que las costas españolas pueden protegerse si existe decisión política para hacerlo.

También ha rechazado que las derivaciones de migrantes desde Canarias hacia otros territorios de España constituyan una solución a la situación que atraviesa el archipiélago.

A juicio del líder de Vox, esta política contribuye al denominado efecto llamada y aumenta la presión sobre los servicios públicos. Abascal ha citado entre ellos los dispositivos de seguridad y emergencias, la sanidad y los servicios sociales.

Críticas al centro de Las Canteras

Abascal también se ha referido a la reapertura del acuartelamiento de Las Canteras, en La Laguna, como recurso para facilitar las derivaciones desde El Hierro.

El candidato ha criticado el gasto destinado a estas instalaciones y ha defendido que los recursos públicos deben priorizar a los ciudadanos españoles.

Durante su intervención también ha cuestionado las políticas de cooperación exterior y ha puesto como ejemplo decisiones adoptadas en Extremadura para defender que determinados fondos se destinen a servicios públicos dentro de España.

La inmigración ha ocupado buena parte del recorrido electoral de Abascal por Canarias. Un día antes, durante su acto en Santa Cruz de Tenerife, el líder de Vox ya había reclamado que no llegara "un cayuco más" y defendido nuevas medidas de control fronterizo y repatriación.

Tras su paso por Lanzarote, Abascal continuará este martes su agenda en Las Palmas de Gran Canaria, donde Vox tiene previsto otro acto público dentro de la campaña del 29-N.