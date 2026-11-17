Canarias se ha convertido en el daño colateral de una dejación de funciones sistémica por parte del Estado español y de un pulso geopolítico implacable orquestado desde Rabat. La inmigración descontrolada a través de la ruta atlántica no es un accidente, sino una herramienta de presión de Marruecos dentro de su estrategia expansionista, diseñada para someter la política exterior española mientras consolida su control sobre las aguas jurisdiccionales y recursos geoestratégicos como el monte Tropic. Mientras tanto, el Archipiélago soporta el desborde de sus infraestructuras, el aumento exponencial del gasto público destinado a acogida y una presión demográfica insostenible, abandonado por un Gobierno central que ha externalizado el problema a las autoridades locales.

Ante este colapso económico y logístico, las formaciones políticas nacionales oscilan entre el negacionismo buenista de la izquierda y las soluciones de trazo grueso que, al chocar con la realidad del marco legal e internacional, revelan una alarmante falta de viabilidad. Alfonso Cabello, quien se presenta al Senado por Tenerife, nos decía: "Nosotros nos vamos a sentar, yo tuve este domingo una reunión con Vox para hablar de inmigración... Yo me senté con Nicasio Galván... hablar sobre inmigración".

El choque de realidad: El Hierro no es un almacén

Las políticas de gestión de fronteras exigen rigor, capacidad diplomática y firmeza en origen, no eslóganes imposibles de ejecutar sin la implicación del Estado. El fracaso en la búsqueda de consensos con la formación liderada por Abascal en las Islas es elocuente. "Somos incapaces de llegar a un acuerdo porque él lo que plantea es que se vayan". Esta exigencia simplista obvia un problema operativo monumental: la ausencia de acuerdos de repatriación efectivos, bloqueados por un Gobierno central timorato ante Marruecos y otros países emisores, imposibilita el retorno inmediato.

La respuesta de Coalición Canaria frente a esta postura evidencia el cuello de botella físico y económico que sufre la administración canaria: "Yo estoy encantado de que se vayan. ¿A dónde? ¿Qué hago, me los quedo yo en El Hierro?". La isla de El Hierro, con recursos limitados y una economía frágil, se ha visto obligada a asumir en soledad las externalidades negativas de una crisis internacional, absorbiendo un volumen de llegadas que desquicia cualquier planificación presupuestaria racional.

La cesión de soberanía y la factura económica

No hay margen para la demagogia. El próximo Gobierno de España, si aspira a contar con el plácet de Canarias, deberá abandonar la pasividad diplomática, plantar cara al chantaje marroquí con la fuerza que exige la defensa de la soberanía nacional y dotar al Archipiélago de los recursos financieros y legales para frenar un desastre humanitario y económico que amenaza con cronificarse. Ni el abandono estatal es aceptable, ni el voluntarismo mágico sin capacidad de ejecución soluciona la saturación de los muelles canarios.