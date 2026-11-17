El mercado inmobiliario en las Islas Canarias ha saltado por los aires. Lejos de ser un fallo inherente al libre mercado, la escalada histórica de los precios es el resultado directo de una profunda alteración de los incentivos, provocada por un shock de demanda sin precedentes y una oferta rígidamente estancada. En su reciente análisis de la situación, Alfonso Cabello ha puesto el foco sobre las verdaderas causas que están expulsando a las familias isleñas de su propio territorio, apoyándose en los datos que el Gobierno central se niega a mirar. El diagnóstico es letal: el 60% del aumento de los precios de la vivienda en el Archipiélago se explica exclusivamente por el incremento de la inmigración, tanto legal como ilegal.

El peso demográfico y el capital extranjero

Las matemáticas no mienten frente al voluntarismo político. Canarias está soportando un crecimiento poblacional de 25.000 personas al año, un ritmo que Cabello califica, con acierto, de totalmente insoportable para las infraestructuras y el parque de viviendas disponible. Esta inyección masiva de nueva demanda destroza cualquier punto de equilibrio en los precios, pero la asimetría se agrava de forma letal cuando entra en juego el poder adquisitivo internacional. Actualmente, el 30% de las viviendas, es decir, tres de cada diez operaciones de compraventa en las Islas, están siendo ejecutadas por ciudadanos extranjeros que no residen en el Archipiélago.

Este aluvión de capital foráneo, respaldado por rentas muy superiores a la media salarial canaria, distorsiona los precios y expulsa al comprador local. Ante este escenario, la única salida técnica y política pasa por clarificar las reglas del juego. Cabello ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer normativas restrictivas, sugiriendo limitar la compra de inmuebles por parte de foráneos que no acrediten, al menos, un periodo de 10 años de residencia. Es una medida de autodefensa frente a un mercado tensionado artificialmente desde el exterior.

La asfixia de la oferta y el descontrol vacacional

A este estrangulamiento por el lado de la demanda se suma una pésima gestión de la oferta, fagocitada por el alquiler de corta duración. Cabello ha denunciado de forma contundente la proliferación descontrolada de la vivienda vacacional en entornos netamente residenciales, señalando que no es normal que núcleos de población como San Andrés o Parque la Reina se vean saturados por esta modalidad alojativa. Cuando se detrae oferta del mercado de alquiler de larga temporada para derivarla al turismo sin ningún tipo de límite, el coste de oportunidad lo pagan los residentes con alquileres disparados.

La solución según Cabello pasa necesariamente por un doble enfoque: regular y limitar el uso turístico en ciertas zonas residenciales. Es imperativo inyectar más casas al mercado, pero según Alfonso tiene que ser garantizando que el acceso a la vivienda priorice a los ciudadanos canarios. Sin un aumento sustancial del parque inmobiliario y sin poner coto a la presión demográfica y al acaparamiento extranjero, el mercado seguirá expulsando a la clase media y trabajadora de las Islas hacia la marginalidad económica.